Agrigento | aggredisce brutalmente anziana donna e le ruba la pensione | arrestato

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Palermo, 4 set. (AdnKronos) –un’e lelaappena riscossa. E’ accaduto a Licata () dove i Carabinieri hannoun sorvegliato speciale licatese con l’accusa di rapina aggravata. La vittima stava tranquillamente salendo sull’ascensore di casa, dopo essere uscita a piedi per ritirare laquando è stata aggredita in pieno giorno, da un uomo a volto scoperto che l’ha malmenata. La, una pensionata 84 enne, in quel momento terrorizzata, non ha avuto scampo ed è stata subito costretta a consegnare l’interaal malvivente, circa 600 euro in contanti. A quel punto, l’aggressore è subito uscito dal condominio dove si era intrufolato, fuggendo a piedi. L’però, non si è per nulla persa d’animo ed ha prontamente telefonato al 112, ...

