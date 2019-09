Test ad accesso programmato | si parte oggi 3 settembre con Medicina e Odontoiatria

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) Sono 84.716 gli studenti che quest'anno hanno effettuato l'iscrizione aidi ammissione alle facoltà ad(lo scorso anno erano 83.127). Il maggior numero di candidati iscritti si è registrato come del resto gli altri anni alla facoltà di: infatti, essi sono pari a sono 68.694 (l’anno scorso, 2018, erano 67.005). Quest’anno, infatti, il ministero dell’istruzione in accordo con il ministero della salute ha ampliato la disponibilità per ulteriori 1826 posti.si inizia con il primoadovvero con quello die Chirurgia,e Protesi Dentaria in lingua italiana (il 12ci sarà ilil lingua inglese, a sostenere talesaranno 10.450 candidati, nel 2018 erano 7.660). Domani 4sosterranno ili candidati diVeterinaria, il 5quelli di ...

