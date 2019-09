Stipendio supplenti 2019 | tabella retributiva | ecco quanto guadagnano

Stipendio docenti supplenti maggio e giugno 2019 : la dicitura su Noipa : Stipendio docenti supplenti maggio e giugno 2019: la dicitura su Noipa Ci sono novità sullo Stipendio docenti supplenti di maggio e giugno 2019: In molti sono ancora in attesa del pagamento relativo agli scorsi mesi, ma al momento non c’è ancora nulla di nuovo. Una volta che questo sarà fatto, sul portale Noipa dovrà comparire una specifica dicitura, quella che ogni anno, puntualmente, i supplenti aspettano per vedersi accreditato l’atteso ...