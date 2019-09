Scacchi | Coppa del Mondo 2019 | il calendario e le date Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di martedì 3 settembre 2019) Si giocherà dal 9 settembre al 4 ottobre quello che è il primo passo verso il torneo dei Candidati a giocare il match mondiale del 2020 contro Magnus Carlsen: la World Cup. Si qualificheranno al torneo dei Candidati i due finalisti di questo evento, che ricalca nel format quello che è stato il Campionato delFIDE tra la fine degli Anni ’90 e l’inizio degli Anni 2000, quando era ancora in atto la spaccatura con la PCA di Garry Kasparov e i Campioni del, di fatto, erano due. Si tratta di un tabellone ad eliminazione diretta formato da 128 giocatori. Mancando Carlsen, perché Campione, e Fabiano Caruana, perché già tra i Candidati in quanto sfidante, il nome più caldo è quello del cinese Ding Liren, capace di battere molto recentemente Carlsen nel supertorneo attualmente più forte del, la Sinquefield Cup. Si gioca a Khanty-Mansiysk, in Russia, nota al...

Giorgio_Orfini : I maestri internazionali di scacchi alla prima Coppa Città di Oristano - - LinkOristano : I maestri internazionali di #scacchi alla 1° Coppa Città di #Oristano - - sardanews : I maestri internazionali di scacchi alla 1° Coppa Città di Oristano -