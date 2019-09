Platini | “Il 4-3 di Juve-Napoli mi ha divertito Voi italiani preferite lo 0-0”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2019) Su La Stampa una breve intervista a Michel. Quando gli si chiede come stia cambiando il calcio risponde in modo un po’ polemico sulla Superlega. “Non sono più il presidente dell’Uefa, chiedete a quello nuovo. Io tutto quel che dovevo fare, l’ho fatto. E non cambio idea: è sempre importante che tutti possano vincere o giocare per vincere. Questo è il mondo del calcio, non possiamo dare a qualcuno la possibilità di vincere sempre”. Sabatoera allo Stadium per assistere a4-3: “Da francese mi sono: un 4-3 bellissimo. Aglisarà piaciuta meno: lo 0-0 è sempre meglio, no? Mi è piaciuto il gol di Higuain, come ha giocato Khedira, mentre le difese non sono state buone…”. Su Icardi al Psg: “È un acquisto”. Lapuò giocarsi fino alla fine la Champions? “Lo scorso anno avevo detto che avrebbe vinto ...

