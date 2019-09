Migranti | sequestro e multa da 300mila euro per la MareJonio | Indagato capitano Eleonore

Migranti : Casarini - 'sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini' (2) : (AdnKronos) - Luca Casarini ribadisce ancora che è "fondamentale avere affermato che non è necessario aspettare che le persone siano in barella per farle scendere, o che stanno per morire. Sono persone che salvi in mare, sono persone che hanno pensato di morire e hanno visto morire altri. Il mare in

Migranti : Casarini - 'sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) "Il sequestro della nave Mare Jonio è stato un abuso di potere bello e buono. Una piccola e miserabile vendetta. Il ministro Salvini nei suoi ultimi cinque minuti al Viminale ha voluto fare questo scherzo". A parlare con l'Adnkronos è Luca Casarini

Migranti - sequestro e multa da 300mila per la Mare Jonio | Gli attivisti : "Torneremo" : La Mare Jonio è stata sequestratae all'armatore è stata notificata una multa da 300 mila euro inapplicazione del decreto sicurezza bis. Mediterranea però non siferma e assicura: "Ritorneremo", contestando "l'assurda eparadossale applicazione" del decreto sicurezza bis, un "ultimoatto di cattiveria vendicativa"

Migranti : Casarini - ‘sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) “Il sequestro della nave Mare Jonio è stato un abuso di potere bello e buono. Una piccola e miserabile vendetta. Il ministro Salvini nei suoi ultimi cinque minuti al Viminale ha voluto fare questo scherzo”. A parlare con l’Adnkronos è Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans, che si trova sulla Mare Jonio sequestrata la notte scorsa dalla Guardia di Finanza ...

Migranti : Casarini - ‘sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini’ (2) : (AdnKronos) – Luca Casarini ribadisce ancora che è “fondamentale avere affermato che non è necessario aspettare che le persone siano in barella per farle scendere, o che stanno per morire. Sono persone che salvi in mare, sono persone che hanno pensato di morire e hanno visto morire altri. Il mare in quel momento è la fonte del loro terrore, bisogna assicurarli a terra, queste cose le dicono le convenzioni ...

Migranti - sbarcati i 31 della Mare Jonio. Nave Eleonore a Pozzallo - Finanza pronta al sequestro : Mentre per la Mare Jonio arriva l'ok allo sbarco dei 31 Migranti a bordo dopo cinque giorni di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore, Nave della ong Mission Lifeline, con...

Migranti - sbarcati i 31 della Mare Jonio. Nave Eleonore a Pozzallo - Finanza pronta al sequestro : Mentre per la Mare Jonio arriva l'ok allo sbarco dei 31 Migranti a bordo dopo cinque giorni di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore, Nave della ong Mission Lifeline, con...

Migranti - nave Eleonore a Pozzallo : Finanza pronta al sequestro. Mare Jonio : «Qua sempre più dura» : Mentre la Mare Jonio è al quinto giorno di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni...

Migranti - la nave Eleonore tenta di entrare ma GDF dispone il sequestro : La nave Eleonore ha chiesto lo stato di emergenza e forza il divieto di ingresso in territorio italiano tentando di raggiungere il porto di Pozzallo nella provincia di Siracusa. La nave fa parte dell'organizzazione non governativa tedesca Mission Lifeline. Matteo Salvini, ancora ministro dell'Interno, ha firmato nei giorni scorsi il divieto di ingresso. Il divieto è stato poi anche controfirmato dal ministro Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli, ...

Migranti - nave Eleonore a Pozzallo : Finanza pronta al sequestro. Mare Jonio : «Qua sempre più dura» : Mentre la Mare Jonio è al quinto giorno di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni...

Migranti - nave Eleonore forza il divieto : Finanza pronta al sequestro. Mare Jonio : «Qua sempre più dura» : Mentre la Mare Jonio è al quinto giorno di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni...

Migranti - la Eleonore forza il divieto di ingresso in Italia : ordinato il sequestro : Ha 104 persone a bordo: la guardia di finanza la affianca per notificare il sequestro. La Ong chiede il sostegno della popolazione: "Bello se ci venissero a salutare a Pozzallo persone e avvocati". Salvini: rispettare legge e confini. Nel porto siciliano in arrivo anche la nave...

Migranti - Gdf dispone il sequestro della nave Eleonore : Migranti, Gdf dispone il sequestro della nave Eleonore L’imbarcazione della Ong Mission Lifeline questa mattina ha forzato il divieto di ingresso nelle acque italiane, diretta a Pozzallo. Era già stata respinta sia dall’Italia che da Malta. Salvini: "Faccio e farò di tutto per difendere i confini del ...

Migranti - nave Eleonore forza il divieto e fa rotta verso Pozzallo. La Finanza pronta al sequestro : La Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni scorsi sia dall'Italia che da Malta, ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in...