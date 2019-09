I 50 anni del Manifesto | “povero ma bello”

I 25 anni della Doc Bolgheri - fra giovani aziende e cantine icona : Firenze, 2 set. (Labitalia) - Compie 25 anni la Doc Bolgheri. Una Denominazione creata effettivame[...]

Forlì - uomo di 79 anni precipita con il deltaplano e muore : Ennio Terzi, un elettricista romagnolo in pensione di 79 anni, è morto questa mattina a Rocca San Casciano, vicino a Forlì, dopo essere precipitato con il deltaplano. Il velivolo è stato trovato in un capannone abbandonato e per l'uomo non c'era ormai più niente da fare.Continua a leggere

Record di immersione a 96 anni : veterano della II Guerra Mondiale è il sub più anziano del mondo [FOTO] : Un uomo di 96 anni ha festeggiato il suo compleanno battendo il suo stesso Record come sub più anziano del mondo per il terzo anno di fila, immergendosi ad una profondità equivalente all’altezza di un edificio di 15 piani per esplorare un relitto al largo di Cipro. Ray Woolley, veterano della Seconda Guerra Mondiale, ha compiuto 96 anni il 28 agosto e si è immerso ad una profondità di 42,4 metri per 48 minuti. Ha così battuto il suo Record ...

Il Postino - 25 anni fa il debutto al Festival di Venezia : oggi è ancora il più bel racconto cinematografico di cosa sia la ricerca della poesia : Non si sono mai capiti. Philippe Noiret parlava in francese, Massimo Troisi in una lingua tutta sua. Dialogarono davanti a una telecamera e al mare per 11 settimane, e tirarono fuori le “metafore”. Le ricordiamo quasi tutte, a 25 anni di distanza dal debutto di quel film (1 settembre 1994, Festival di Venezia). Mario Ruoppolo che dice di sentirsi “una barca sbattuta in mezzo a tutte queste parole” e fa la prima metafora della sua vita. Che ...

Choc a Napoli : ex generale dell'Esercito in pensione si uccide con un colpo di pistola a 95 anni : Si è ucciso con un colpo di pistola al petto nella sua auto, dove poi è stato ritrovato con l'arma. L'uomo, un 95enne napoletano, ex generale dell'Esercito in pensione,...

"Le vere femministe oggi hanno 60 anni e sono Prime Ministre delle proprie vite" : New York – “Dicono che Sex and the City sia la matrice del femminismo. Ma vale anche se hai sessant’anni, fai colazione a letto con due barboncini e la domenica tradisci le amiche alcolizzate per un esercizio di aerobica in più?”. A domandarselo è la scrittrice Candace Bushnell - giacca rosa, fronte bianca, faccia tosta - in uno dei suoi tour promozionali tra New York e i lussuosissimi Hamptons, dove la ...

Maddie - in coma a 18 anni per una malattia rara ai polmoni : “Colpa della sigaretta elettronica” : Una ragazza americana di 18 anni è finita in coma a causa di un grave danno polmonare. polmonite eosinofila acuta è la patologia diagnosticale dal medico, secondo il quale la causa è ascrivibile alla sigaretta elettronica di cui la giovane ha fatto uso "ogni giorno per tre anni".Continua a leggere

Bimba di 9 anni si ustiona con l’acqua bollente della pasta - è grave : Una bambina è rimasta ustionata dall’acqua bollente per la pasta: le è finita addosso mentre il padre e la madre stavano preparando il pranzo della domenica. E’ accaduto ieri a Bastiglia, nel Modenese: a seguito dell’incidente domestico, la Bimba di 9 anni è stata trasportata al centro grandi ustionati di Parma, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'articolo Bimba di 9 anni si ustiona con l’acqua bollente della ...

Commemorato a Pescara il 76° anniversario del Bombardamento : Pescara - “Sino al 31 agosto del 1943 i pescaresi si erano illusi di averla fatta franca, di non essere colpiti direttamente dalla guerra. Quel giorno segnò una presa di coscienza, in cui divenne chiaro come la seconda guerra mondiale era una guerra contro il popolo, e infatti i morti civili furono molti di più dei caduti militari. Il Bombardamento del 14 settembre, giorni dopo l’armistizio, fu poi il colpo finale per una città ...

Il Museo del Cinema compie 20 anni : un anno di eventi per festeggiarlo : Il progetto “Torino Città del Cinema 2020” è stato annunciato oggi, sabato 31 agosto, al Lido di Venezia

Chiara Ferragni e Fedez - il primo anniversario di matrimonio è all’insegna del nude look : Chiara Ferragni festeggia il primo anno di matrimonio con Fedez e lo fa in mutande. La coppia ha scelto Portofino per concedersi qualche giorno tutto per sé, per celebrare il primo anniversario dopo il festoso matrimonio social svoltosi a Noto in presenza delle famiglie, degli amici e del loro piccolo Leone. Questa volta il bimbo però è rimasto a casa. Chiara e Federico hanno voluto concedersi un momento tutto per loro all’Hotel Belmond ...

Palermo - perde il controllo dello scooter e cade : muore Alessio - 25 anni : Alessio Terrasi ha perso la vita ieri sera lungo la strada per Piano dell'Occhio, dove è caduto mentre era in sella al suo scooter, un Honda Sh 300. Il giovane aveva da poco terminato il suo turno di lavoro in una macelleria.Continua a leggere