Brexit no deal | Corbyn tenta di evitarla proponendo una legge alla Camera dei Comuni

Brexit - Johnson minaccia i Tory ribelli : “Legge anti-no deal sarebbe sfiducia”. E prepara mozione per andare al voto il 14 ottobre : Il Parlamento britannico nei prossimi giorni sarà ancora aperto e martedì 3 settembre ai Comuni è previsto un voto che rischia di rompere le uova nel paniere a Boris Johnson: quello sulla mozione che le opposizioni, Labour in testa, intendono presentare per impedire al premier di portare il Regno Unito fuori dalla Ue senza un accordo. La fronda che nel Partito conservatore è contraria a un’uscita al buio è ampia e il leader è preoccupato. ...

La minaccia di Johnson : "Legge contro la Brexit no deal sarebbe come voto di sfiducia". Voci di elezioni anticipate in Gran Bretagna : Boris Johnson è nella bufera, ma non arretra di un passo. A pochi giorni dalla richiesta di sospensione del Parlamento dal 9 settembre al 14 ottobre lancia una nuova sfida. All’opposizione ma anche all’ala ribelle del suo partito. Il sostegno, da parte dei Comuni, a una legge che impedisca la Brexit il 31 ottobre anche senza accordo verrebbe vista dal governo - è il messaggio del premier - come un voto di sfiducia. ...

La contromossa di Corbyn : “Prima legge anti-no deal - poi elezioni”. E parte la campagna del governo : “Preparatevi alla Brexit” : Prima l'approvazione di una legge per provare a imporre al governo Tory di Boris Johnson una proroga della Brexit oltre il 31 ottobre (ed evitare lo scenario del no deal), poi il voto anticipato. E' questa la strategia di Jeremy Corbyn per l'immediato futuro del Regno Unito. Il leader laburista britannico lo ha ribadito oggi rigettando il suggerimento del suo predecessore (e detrattore) Tony Blair, che poche ore prima aveva sollecitato invece il ...

Brexit - Johnson allo scontro finale : legge anti «no-deal» equivale a voto di sfiducia : Un sì al tentativo di sottrarre il controllo del calendario al governo per approvare una legge favorevole a un rinvio della Brexit equivarrebbe a «un voto di sfiducia», avverte Downing Street, facendo balenare elezioni anticipate

Brexit - i due fronti opposti che si sfidano sul «no deal» : In Gran Bretagna i due fronti opposti affilano le armi e si preparano alla cruciale battaglia che la settimana prossima in Parlamento vedrà schierati sostenitori e avversari del Governo

Brexit - Johnson vuole stop parlamento fino a ottobre - caos no deal : Brexit, sospendere i lavori del parlamento per impedire un dibattito sulla Brexit favorendo in questo modo il "no deal"

Brexit no deal : crolla la sterlina - un milione di firme contro Johnson : La sterlina crolla. I mercati sono spaventati perché la decisione del premier britannico aumenta le già alte probabilità di No deal.

Brexit no deal : la Regina appoggia Johnson e chiude il Parlamento : A Londra la democrazia è stata calpestata. Il premier “dittatore” Boris Johnson ha usato le maniere forti per arrivare alla

Brexit : Lamy - ‘no deal è bluff - uscire da mercato interno è spararsi sui piedi’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Continuo a pensare che ci sia molto bluff” nell’atteggiamento del premier britannico Boris Johnson quando parla dell’ipotesi di Hard Brexit. “Rinunciare al mercato interno e tornare ad un mercato gestito dal Wto è come spararsi sui piedi. E’ come passare dalla serie A alla serie D senza passare dalla serie B. Non ha nessun senso, è un bluff politico. E’ nella ...

Sarà Brexit no deal : Boris Johnson chiude il Parlamento fino al 15 ottobre : Una soluzione drastica che era nell’aria. A Londra viene sospesa la democrazia. Il premier britannico Boris Johnson sarebbe pronto ad

Brexit - Johnson a Tusk : “Lavoriamo a un accordo - ma senza backstop”. E in caso di no deal stop a libera circolazione delle persone : “Prometto di lavorare con impegno a un accordo sulla Brexit, ma senza backstop“. È questo il nocciolo della riflessione del primo ministro inglese Boris Johnson espresso in una lettera resa pubblica la sera del 19 agosto e indirizzata al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Il neo inquilino di Downing Street come è noto – a differenza di Theresa May che l’ha preceduto – è pronto a far uscire il Paese dalla ...

Londra conferma : “Con ‘Brexit no deal’ stop a libera circolazione delle persone” : Londra, 19 ago. (AdnKronos) – In caso di dalla Ue il prossimo 31 ottobre, il governo britannico metterà fine “immediatamente” alla libera circolazione delle persone. Lo ha fatto sapere una portavoce di Downing Street, in quello che appare come un irrigidimento delle posizioni rispetto al precedente esecutivo di Theresa May, che aveva previsto “un periodo di transizione” in caso di no deal. “La libera ...