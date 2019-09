Android TV | Android One e Android Auto cambiano logo e colori per una nuova identità

Android 10 anticipa la Modalità scura per Google Maps - Gmail e Google Assistant : Oggi è il giorno di Android 10 e così il sito di Android è stato aggiornato da Google per rispecchiare le modifiche, soprattutto grafiche, che questa nuova release porta con sé. L'articolo Android 10 anticipa la Modalità scura per Google Maps, Gmail e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Android 10 disponibile da oggi - cosa cambia e come aggiornare : Android 10 dovrebbe essere disponibile al download a partire da oggi. Inizialmente comincerà la release dai Google Pixel 3 o 3 XL (e modelli più vecchi) e tutti i telefoni che hanno aderito al programma di beta testing: OnePlus 7/7 Pro, Nokia 9 Pureview, Xiaomi Mi Mix 3 e così via; per tutti gli altri, bisognerà aspettare l'aggiornamento nel corso delle prossime settimane, con le raccomandazioni di Samsung, Huawei, LG, ...

Su eBay ritornano le “Offerte imperdibili” con sconti fino al 40% su smartphone Android : Su eBay ritornano gli "Imperdibili": per i prossimi giorni sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy Note 10 e Huawei P30 Lite L'articolo Su eBay ritornano le “Offerte imperdibili” con sconti fino al 40% su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

I migliori tablet Android : ecco la classifica di settembre 2019 : Dopo aver vissuto un periodo molto vivace, il mercato dei tablet Android ha decisamente rallentato la sua crescita. Nonostante questo sono ancora numerose le offerte presenti sul mercato e per questo motivo abbiamo deciso di creare una guida all’acquisto del miglior tablet Android. Abbiamo dunque selezionato i tablet suddividendoli per dimensioni dello schermo, cercando di coprire tutte […] L'articolo I migliori tablet Android: ecco ...

Come cancellare cache e dati Instagram su iPhone e Android : Dato che utilizzate molto l’app del popolare social network fotografico, vi siete accorti che occupa parecchio spazio sul vostro dispositivo e quindi cercate un modo per recuperare memoria. All’interno di questo nuovo tutorial odierno andremo leggi di più...

Gli sconti online non si fermano mai : ecco le migliori offerte su smartphone Android : Gli sconti online non si fermano mai: oggi in offerta Huawei P30 Pro, HONOR View20, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 10 L'articolo Gli sconti online non si fermano mai: ecco le migliori offerte su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

La settimana meglio non sarebbe potuta iniziare : più di 30 app e giochi Android in offerta : La settimana meglio non poteva iniziare sul Play Store: sono infatti più di 30 app e giochi Android in offerta da oggi e per i prossimi giorni L'articolo La settimana meglio non sarebbe potuta iniziare: più di 30 app e giochi Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

Huawei Smart Screen potrebbe essere una TV con Android : Dal database di Bluetooth SIG arrivano alcune informazioni relative ad una serie di inediti dispositivi che rientrano nella gamma Huawei Smart Screen L'articolo Huawei Smart Screen potrebbe essere una TV con Android proviene da TuttoAndroid.

Ad un passo dal Huawei Mate 30 - il 19 settembre con o senza Android? : La data di presentazione della serie Huawei Mate 30 non è più un mistero, almeno da qualche ora. Per ieri 1 settembre era stato pianificato un grande annuncio da parte del produttore e questo, puntuale, è arrivato. I nuovi smartphone della serie di punta saranno presentati il prossimo 19 settembre, ossia fra soli 17 giorni. L'annuncio dell'evento di lancio è giunto dai canali ufficiali social del produttore. Il video che annuncia la lieta ...

Come installare Watchface alternative su Smartwatch Android : Avete uno Smartwatch Android e volete personalizzarlo con quadranti più particolari? In questo tutorial vi spiegheremo Come scaricare ed installare Watchface alternative su qualunque orologio con sistema operativo Android! Di solito infatti gli Smartwatch Android leggi di più...

Google Maps per Android si aggiorna perfezionando l’integrazione con Street View : Google Maps si aggiorna integrando al meglio la funzione Google Street View, ora finalmente più semplice da attivare con tanto di strade blu contrassegnate e un'iconcina dedicata per attivare la funzione. L'articolo Google Maps per Android si aggiorna perfezionando l’integrazione con Street View proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 e 7 Pro ricevono l’ultima Developer Preview di Android 10 : In attesa di ricevere la versione stabile di Android 10 il 13 settembre, OnePlus 7 e 7 Pro possono assaggiare la quinta ed ultima Developer Preview della nuove versione del robottino verde, con ancora qualche piccolo problema di incompatibilità. L'articolo OnePlus 7 e 7 Pro ricevono l’ultima Developer Preview di Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Outlook Android : supporto per la S Pen : Breve comunicato per informarvi che Outlook si è aggiornato per Android introducendo il supporto per la S Pen dei Samsung Galaxy Note. Novità in questa versione Nuova Splashscreen: implementata una nuova icona nella schermata di avvio. supporto per la S Pen: usi Outlook su un dispositivo Samsung Note? Ora puoi usare la tua S Pen per passare su Posta, Allegati, Eventi o Persone per dare un’occhiata ed eseguire rapidamente azioni. Gli ...

Smartphone aggiornati ad Android 10? Ecco quali modelli avranno l’aggiornamento : quali Smartphone saranno aggiornati ad Android 10? Ecco la lista dei dispositivi Samsung, Huawei, Xiaomi, Google, HONOR, OnePlus, LG, Nokia, Motorola-Lenovo, HTC, Sony, ASUS, BQ, Essential, BlackBerry, General Mobile e Alcatel che vedranno Android 10. L'articolo Smartphone aggiornati ad Android 10? Ecco quali modelli avranno l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.