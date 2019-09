Andrea e Natalia intimi | la prima volta da soli | la confessione a cena

Gossip Uomini e Donne - Andrea su Natalia svela : “Non ci capivamo” : Andrea Zelletta di Uomini e Donne: “Io e Natalia in trasmissione non ci capivamo” Andrea Zelletta è stato sicuramente uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. E in questa circostanza il ragazzo si è innamorato di Natalia Paragoni, arrivando anche a sceglierla. Un sentimento il loro che pare essere davvero molto forte in quanto hanno già iniziato a pensare di comprarsi presto casa. Ma quali saranno stati i loro momenti più ...

UeD Andrea e Natalia inediti : nozze - figli e aneddoti familiari mai detti : UeD Andrea e Natalia ‘inediti’, l’intervista: le nozze, i figli, nonno Peppe che lanciava le ciabatte all’ex tronista e ‘l’interrogatorio’ che Zelletta ha affrontato con la famiglia della Paragoni Andrea Zelletta e Natalia Paragoni continuano a macinare amore. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne è sempre più affiatata e, in una […] L'articolo UeD Andrea e Natalia inediti: ...

Andrea Zelletta in intimità - la confessione piccante sul rapporto con Natalia : Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sempre più innamorati La storia d’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta continua a gonfie vele dopo Uomini e Donne, ha superato i mesi estivi che in tutti questi anni hanno distrutto fior fior di coppie e siamo sicuri che supererà molte altre difficoltà perché entrambi sono […] L'articolo Andrea Zelletta in intimità, la confessione piccante sul rapporto con Natalia proviene da ...

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni : Giulia Cavaglià fa una rivelazione : Giulia Cavaglià parla di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni di UeD Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno raggiunto il traguardo dei tre mesi di relazione. La coppia nata nel Trono Classico di Uomini e Donne ha quasi superato la prova dell’estate, pronta a iniziare un autunno in due. In queste ore Giulia Cavaglià ha detto la sua sui due ragazzi. L’ex tronista è stata vicina di trono di Andrea Zelletta durante il percorso a Uomini ...

Andrea e Natalia : lei sensuale in costume - lui non si trattiene e reagisce così : Uomini e Donne, Natalia Paragoni incanta tutti con le ultime foto Le ultime foto di Natalia Paragoni su Instagram hanno incantato i suoi follower e anche Andrea Zelletta che infatti le ha scritto un messaggio breve ma chiarissimo tra i commenti. Commento che ovviamente i fan hanno notato e che è valso a entrambi decine […] L'articolo Andrea e Natalia: lei sensuale in costume, lui non si trattiene e reagisce così proviene da Gossip e Tv.

Natalia Paragoni in intimità : “Ogni mattina…” - la confessione su Andrea : Natalia Paragoni e Andrea Zelletta coppia felice dopo Uomini e Donne La storia d’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta continua senza problemi di alcun tipo, e questo nonostante le solite critiche degli haters che però sappiamo bene non mancare mai nel profilo di qualsiasi personaggio famoso o presunto tale. I due si sono innamorati […] L'articolo Natalia Paragoni in intimità: “Ogni mattina…”, la confessione ...

Natalia Paragoni parla di Andrea Zelletta e confessa : “Lui scompare” : Uomini e Donne: Natalia Paragoni svela una fissazione di Andrea Zelletta Tempo di bilanci per Natalia Paragoni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a distanza di tre mesi dalla scelta nel Trono Classico, ha voluto parlare del fidanzato, svelando una sua fissazione inaspettata: “Ci mette più di me a vestirsi a prepararsi, quando si tratta di abbigliamento lui scompare, sta nel suo mondo, e altra cosa diventa non egoista però un ...

Andrea Zelletta/ "Voglio portare Natalia Paragoni dalla Madonna di Fatima" : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono più uniti e innamorati che mai: l'ex tronista vuole anche portare la sua fidanzata dalla Madonna di Fatima.

Andrea - ex tronista di UeD - porta Natalia a Fatima : 'Voglio ringraziare la Madonna' : Per Andrea Zelletta questo è stato un anno decisamente fortunato, soprattutto dal punto di vista sentimentale. L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, è riuscito a trovare il grande amore della sua vita e lo ha fatto proprio grazie alla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, che le ha dato la possibilità di conoscere Natalia. Una storia d'amore travolgente che ha fatto perdere la testa ad Andrea, il quale ha ammesso di stare molto bene ...

Uomini e Donne - Andrea : “Porto Natalia a Fatima per ringraziare la Madonna” : Uomini e Donne, Andrea Zelletta vuole ringraziare la Madonna per avergli donato l’amore della sua Natalia Andrea Zelletta non ha avuto un passato facile specialmente a causa della sua carriera da calciatore, alla quale teneva davvero tanto, che si è spezzata a causa di una serie di infortuni. Il giovane ex tronista però adesso sta […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea: “Porto Natalia a Fatima per ringraziare la Madonna” ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta sta usando Natalia? Pesanti accuse - lei reagisce così : Andrea e Natalia, piovono critiche sull’ex tronista: le news dopo Uomini e Donne Andrea e Natalia dopo Uomini e Donne stanno insieme e sono molto felici. Sono l’unica coppia nata a maggio che resiste ancora oggi, visto che sia Angela Nasti sia Giulia Cavaglià si sono lasciate con le rispettive scelte, Alessio e Manuel. Tra […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea Zelletta sta usando Natalia? Pesanti accuse, lei reagisce così ...

Andrea Zelletta : l’importante messaggio per Natalia Paragoni : Uomini e Donne: Andrea Zelletta fa una dichiarazione d’amore a Natalia L’estate 2019 per Uomini e Donne e alcuni dei suoi protagonisti è stata particolarmente turbolenta. Il programma condotto da Maria De Filippi ha avuto però il pregio di far spiccare il volo a coppie solide come quella formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. L’ex tronista e la corteggiatrice di Piantedo hanno dimostrato in questi mesi la forza del ...

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta in vacanza tra Puglia e Valtellina : Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la coppia nata all'interno del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, stanno passando un'estate di passione all'insegna dell'amore e della felicità. I due, dopo essersi incontrati nel reality show di Canale 5, hanno deciso di approfondire la loro conoscenza arrivando a innamorarsi una dell'altro. Anche dopo la fine del programma, i due hanno continuato a vivere la loro storia, che sembra stia andando ...

UOMINI E DONNE/ Natalia indossa una shirt di Andrea : fan impazziti! - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, news sul Trono Classico. Claudia Dionigi è incinta? Intanto Natalia Paragoni posta una foto con la shirt di Andrea Zelletta e...