Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) L’annata calcistica ha aperto i battenti da qualche settimana con il calciomercato che ormai volge al termine. Di questi temi ha parlato Gianlucanell’intervista rilasciata alla stampa a margine della presentazione della sedicesima Golf Cup della fondazionee Mauro. L’ex bianconero ha raccontato di aver visto molte partite di questo inizio campionato e si è divertito perché ci sono stati tanti gol. La speranza è che si possa continuare su questa scia, ma l’intervistato teme un’inversione di tendenza con il susseguirsi delle giornate.insieme a Mancini è stato una bandiera della Sampdoria ed ora non può che dispiacersi per l’avvio negativo di cui è protagonista lablucerchiata che, infatti, in due turni ha totalizzato zero punti. Gli allenatori nel mondo del calcio vengono suddivisi in 'risultatisti' e 'giochisti'. Su questo argomento l’ex attaccante pensa ...

JuvMania : #Vialli: '#Juve squadra tosta, presto ci renderemo conto del reale valore' - CorSport : #Vialli e #Platini: '#Juve forte, adesso fa anche divertire' ? -