TGS | Capcom potrebbe presentare nuove remaster per Nintendo Switch

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 2 settembre 2019) La Tokyo Game Show si terrà a Tokyo (Giappone) a partire dal 12 settembre fino al 15 dello stesso mese eha annunciato che sarà presente uno speciale panel dedicato alle sua linea di "giochi per adulti" per, di cui fa anche parte ladel primo Devil May Cry.Secondo quanto affermato dalla compagnia nipponica, l'evento inizierà dalle 14:05 fino alle 15:00 (ora locale), una volta finito ci sarà una speciale intervista.ha anche annunciato che verrà presentato un nuovo Resident Evil, al momento conosciuto col nome in codice di Project Resistance. Ci sarà spazio anche per Monster Hunter World: Iceborne, che dovrebbe vedere la luce il 6 settembre."Il cacciatore di demoni definitivo torna con stile nell'azione di gioco che i fan stavano aspettando. Il nuovo episodio della leggendaria serie di azione, Devil May Cry 5, fonde la caratteristica azione dinamica ...

