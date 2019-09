Inter e Torino vittorie esterne e punteggio pieno con la Juventus

Sconcerti : Inter e Torino sono le uniche che tengono il passo con la Juve : Di nuovo in questo campionato appena iniziato, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, c’è soprattutto la classifica. L’Inter e il Torino hanno 5 punti in più, la Lazio ne ha 4 in più, il Napoli 3 in meno. Le due novità più importanti sono Torino e Inter che per il momento sono le uniche squadre a tenere il passo della Juve. Nell’Inter che ieri ha fronteggiato il Cagliari vincendo, con piccole difficoltà, c’è poco di ...

Serie A - Inter e Torino a pieni punti : 22.45 Con le vittorie sul Cagliari e sull'Atalanta, l'Inter e il Torino raggiungono la Juve in vetta a punteggio pieno. Ancora sconfitta la Fiorentina. ATALANTA-Torino 2-3 CAGLIARI-Inter 1-2 GENOA-FIORENTINA 2-1 LECCE-H.VERONA 0-1 SASSUOLO-SAMPDORIA 4-1 UDINESE-PARMA 1-3 LAZIO-ROMA 1-1 (ore 18) JUVENTUS-NAPOLI 4-3 (sabato) MILAN-BRESCIA 1-0 (sabato) BOLOGNA-SPAL 1-0 (venerdì)

LIVE Serie A calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter avanti Lukaku di rigore - poker del Sassuolo alla Samp. Torino avanti con Izzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.18, UDINESE-PARMA 1-3, Goooooooooool, Ingleseeeeeee, fa tutto Gervinho parte in contropiede supera tutti e mette in mezzo per Inglese che non sbaglia. 22.15. CAGLIARI-Inter 1-2, rigore per l’Inter per fallo di Pisacane su Sensi, Goooooool, Lukakuuu. 22.13, CAGLIARI-Inter 1-1, proteste del Cagliari per un calcio di rigore non concesso per fallo di mano di Brozovic. 22.10, ...

LIVE Serie A calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter-Cagliari pari di Joao Pedro - poker del Sassuolo alla Samp. Torino avanti con Izzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.08 ATALANTA-Torino 2-3, goooooooool, Izzooooooo, punizione di Baselli da posizione laterale che Izzo in tuffo mette in rete. 22.05 GENOA-FIORENTINA 1-0, Pinamonti cross per Kouamé che di testa tutto solo manda a lato. 22.04 CAGLIARI-INTER 1-1, giallo per Nainggolan per proteste per una punizione di Sensi che finisce sulla traversa. 22.01 UDINESE-PARMA 1-2, Goooooool, Gaglioloooooo, Gervinho ...

LIVE Serie A calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter avanti con Lautaro - tris del Sassuolo alla Samp. Pari Atalanta-Torino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 a tra poco per i secondi tempi. 21.38 riepilogo risultati: GENOA-FIORENTINA 1-0, C.Zapata. Sassuolo-SAMPDORIA 3-0, Tripletta Berardi. UDINESE-PARMA 1-1, Lasagna e Gervinho. Atalanta-Torino 1-1, Bonifazi e D.Zapata. CAGLIARI-Inter 0-1, Lautaro Martinez. LECCE-VERONA 0-0. 21.37 si concludono tutti i primi tempi. 21.36 GENOA-FIORENTINA 1-0, fine primo tempo. 21.35 Sassuolo-SAMPDORIA 3-0, ...

LIVE Serie A calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : tutti i gol in tempo reale - Inter e Torino avanti - Genoa - Sassuolo e Udinese in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 CAGLIARI-Inter 0-1, reazione dei sardi affidata a Nainggolan che si prende la responsabilità per ogni pallone che tocca ma ancora pochi pericoli per l’Inter. 21.17 Sassuolo-SAMPDORIA 1-0, GOOOOOOL, Domenico Berardiiiiii, cavalcata di Caputo per la fascia destra che porta al passaggio per Berardi che non perdona. 21.15 CAGLIARI-Inter 0-1. GOOOOOOL, Lautaroo Martinezzz il VAR avvisa ...

Roma - arriva la risposta alle allusioni di Cairo : “non siamo Interessati ad alcun giocatore del Torino” : Il club giallorosso ha voluto replicare alle parole di Cairo, che ieri aveva diffidato la Roma dal contattare i propri giocatori La risposta della Roma a Urbano Cairo non si è fatta attendere, il club giallorosso ha voluto mettere in chiaro alcuni passaggi dopo le parole del presidente del Torino riguardo la situazione N’Koulou. Claudio Grassi/LaPresse Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società del presidente ...

Calciomercato - le ultime : Fiorentina show e scambio con l’Inter - il Torino trema : Ultimi giorni di Calciomercato e trattative sempre più calde, non si ferma più la Fiorentina che sta per raggiungere alcuni accordi in entrata ed in uscita. Sempre più vicino lo scambio con l’Inter che riguarda Dalbert e Biraghi, il calciatore nerazzurro si è convinto ad accettare la destinazione viola ed il nero su bianco dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì. Sebastian Cristoforo è indirizzato al Girona mentre il possibile ...

Inter - guerra tra Marotta e la Juventus : Icardi starebbe insistendo per andare a Torino : Il tormentone Mauro Icardi non sembra voler conoscere la parola fine. Il centravanti argentino ha rifiutato le offerte arrivate da Monaco, Arsenal e Roma fino ad ora, mettendo in stand by il Napoli che attende una risposta definitiva entro domenica per poi virare, eventualmente su Fernando Llorente. L'attaccante è fuori dal progetto e l'Inter è pronta ad ascoltare qualunque proposta, ma solo in base alle proprie condizioni. Il giocatore, però, ...

Aveva il cuore con un solo ventricolo - eccezionale Intervento a Torino le evita il trapianto : Arrivata dalla Serbia all’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino con il cuore univentricolare. Era venuta in Italia per eseguire un trapianto di cuore ma, grazie ad un complesso intervento chirurgico, tornerà a casa con il suo cuore funzionante. MR, 17 anni, di Belgrado, portatrice dalla nascita di una grave cardiopatia congenita, un cuore univentricolare, era stata sottoposta nel suo Paese a 2 interventi ...

Europa League - gli accoppiamenti dei playoff : spicca Torino-Wolverhampton - tanti match Interessanti : Europa League – L’Europa League entra nel vivo. Manca soltanto un turno ai gironi e le squadre che vogliono arrivare al tabellone principale sono tante. Tra queste c’è anche il Torino, che ha eliminato agevolmente lo Shakhtyor Soligorsk e affronterà adesso gli inglesi del Wolverhampton. Non sono mancate come sempre le sorprese anche nel terzo turno preliminare: eliminate Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen e Sparta Praga, ...

DIRETTA/ Shakhtyor-Torino - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Intervallo : DIRETTA Shakhtyor Torino streaming video e tv: ritorno del 3° turno preliminare di Europa League. Orario, quote e formazioni della partita.

Maltempo Piemonte - allagamenti nella provincia di Torino : 130 Interventi dei soccorsi - gravi danni a Chieri - Moncalieri e Nichelino : Domenica di Maltempo ieri in Piemonte, dove la provincia di Torino è stata interessata da diverse piogge e allagamenti che hanno richiesto svariati interventi di soccorso: ”#Torino, 130 gli interventi dei #vigilidelfuoco effettuati da ieri pomeriggio per il #Maltempo che ha causato allagamenti e sradicato alberi in città e nei comuni di Chieri, Moncalieri e Nichelino”. Lo comunicano via twitter i Vigili del Fuoco. A seguito del ...

Serie A - i possibili 11 al termine del mercato : colpacci in attacco di Juve - Milan - Inter e Napoli - mosse di Torino e Samp [FOTO] : FORMAZIONI Serie A – Le ultime ore in Serie A sono state ricche di emozioni, fino al 2 settembre si attendono altre mosse importanti ed in grado di cambiare gli schieramenti per la prossima stagione. In particolar modo a tenere banco è il valzer che riguarda gli attaccanti, in arrivo il bis dell’Inter ma Juventus, Napoli e Milan sono pronte a rispondere con colpi di assoluto livello. Situazione bloccata invece in casa Roma, i ...