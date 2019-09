Governo | gli appelli dei parlamentari 5 Stelle per il sì su Rousseau | “Serve

Governo - diretta – Martedì il voto su Rousseau. Di Maio : “La nascita dell’esecutivo dipenderà dagli iscritti”. Pd : “Attendiamo convocazione” : La settimana che dovrebbe vedere la nascita del Governo Conte due, sostenuto da Cinquestelle e Pd, vivrà il crocevia decisivo Martedì, quando dalle 9 alle 18 gli iscritti a Rousseau voteranno sul programma del nuovo esecutivo. “dipenderà dal voto degli iscritti M5s”, ha detto Luigi Di Maio nell’incontro a Palazzo Chigi con ministri e sottosegretari uscenti del M5s, secondo quanto riportano diverse fonti alle agenzie. Un concetto che ...

Governo M5S-Pd : no ai due vicepremier - gli avvenimenti in vista : Governo M5S-Pd: no ai due vicepremier, gli avvenimenti in vista Le trattative tra Movimento e Partito Democratico proseguono spedite. Nonostante i paletti e le linee invalicabili poste da Luigi Di Maio (piuttosto che da Conte o dal M5S). Uno dei principali punti di disaccordo ancora in essere riguarda la vicepresidenza del Consiglio dei Ministri. Con Giuseppe Conte ri-confermato da Mattarella, rimane il nodo del ruolo di Di Maio. Il capo ...

Governo - Travaglio : 'Renzi il più lesto - ora solo scosse di assestamento' : Il Fatto Quotidiano compie dieci anni e si regala una festa in Versilia: è questo il motivo per il quale Marco Travaglio ha scelto di titolare il suo tradizionale editoriale "Visti da lontano" in riferimento a quella che è la sua analisi sugli scenari politici che si stanno delineando negli ultimi giorni. Un pensiero come di consueto affidato alla prima pagina del suo giornale, in cui attraverso la sua pungente penna non manca di tirare ...

Governo - Boccia (Pd) : “M5s? Un’alleanza sociale è naturale tra noi. Ma i matrimoni si fanno in due - se non funzionano meglio lasciare stare” : “Lo dico a tutti, anche ai leader del M5s: si può fare politica guidando i partiti, non solo guidando un ministero”. A margine di un incontro alla Festa de l’Unità di Milano, il deputato Pd Francesco Boccia commenta con queste parole la trattativa sul Governo che sta andando avanti a Roma: “Se mi fido del M5s? Sono sicuro che un’alleanza sociale è quasi naturale tra noi e i 5 stelle, per cui ci credo. Però matrimoni come le alleanza si ...

Governo : il Pd strappa il sì a una nuova legge sull’immigrazione - M5S al taglio dei parlamentari : Il capogruppo Dem al Senato Marcucci: abbiamo fatto passi avanti, ora Conte porti al Colle una squadra di qualità

Governo - Grasso : “Pd e M5s parlano solo tra di loro. Vogliono fare da soli - i dubbi aumentano”. Palazzo Chigi : “Presto nuovi incontri” : Venerdì le indiscrezioni sull’insofferenza per un coinvolgimento che non arriva. Sabato la decisione di venire allo scoperto, parlando chiaramente di “seccatura” e di dubbi che aumentano. Liberi e Uguali fa un passo avanti e dice pronto a sfilarsi da un eventuale futuro Governo, mettendone in bilico la stabilità in Senato. “Da giorni le interlocuzioni sul programma del Governo di svolta sono esclusivamente tra Pd e M5S. A ...

Crisi di Governo - vertice Conte M5s-Pd. I dem : «Ok taglio parlamentari - passi avanti su autostrade» : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Versiliana 2019 - Massimo Fini : “Governo? Accordo M5s-Pd si farà. Non saranno così coglioni da fare l’errore di Salvini” : “L’Accordo ci sarà e sarà un governo di legislatura. Non posso pensare che Pd o 5 stelle siano così coglioni fa fare l’errore che ha fatto Matteo Salvini“. Massimo Fini, durante la festa oer i 10 anni de Il Fatto Quotidiano, commentando gli ultimi avvenimenti politici. “Pd e 5 Stelle sarà una maggioranza molto più coesa della precedente, perché il programma dei pentastellati hanno un programma sostanzialmente ...

Nuovo Governo Conte - Fusaro attacca il Pd : 'Dovrebbe rappresentare gli italiani e non i mercati' : Sono giorni curiciali per il futuro del nostro Paese. L'Italia, infatti, attende di conoscere come si evolveranno i rapporti tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. L'ultima conferenza stampa di Luigi Di Maio ha segnato una frenata nella direzione che sembrava ormai essere quella scontata e che portava dritti alla formazione di una maggioranza giallorossa tesa a sostenere un Nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. Un' eventualità da ...

Se il Pd fa saltare il Governo dovrà spiegarlo agli elettori - dice Di Battitsta : "Ieri alcuni esponenti del Partito Democratico hanno parlato di 'ultimatum' del Movimento 5 Stelle. E' davvero paradossale il fatto che quelli del Pd considerino ultimatum idee e soluzioni sacrosante per il benessere collettivo. Oltretutto nei 20 punti presentati ieri ci sono quelle riforme che il Pd e i suoi derivati hanno promesso per 20 anni senza mai realizzarle preferendo cedere agli ultimatum (quelli veri) di Berlusconi" scrive ...

Governo - Zaia : “Accordo Pd-M5s? Pronti alla rivoluzione”. Pd : “Eversivo”. E Gentilini attacca Salvini : “Ha sbagliato come capo - deve pagare” : Di solito il governatore del Veneto Luca Zaia è uno dei leghisti più controllati, forse perché da quasi dieci anni amministra una regione. Ma a Conselve, durante la cena con Matteo Salvini e un migliaio di militanti bisognosi di essere rassicurati sull’evoluzione dei fatti politici, il governatore perde il suo aplomb istituzionale. E incita a prepararsi a “fare la rivoluzione“. Rivolgendosi agli aficionados del Carroccio ha ...

Governo - totoministri : battaglia sui tecnici nei posti chiave. Sfida tra le donne M5S : Chi si aspettava, a partire dal Pd, un massiccio ricambio dei ministri 5 Stelle nel nuovo Governo giallorosso, rischia di restare deluso. Sempre tenendo conto che le turbolenze sulla costruzione...

Rousseau - mail agli iscritti : «Presto il voto sul nuovo Governo». Il Pd non viene neanche citato : Rousseau batte un colpo. Con una mail inviata agli iscritti della piattaforma si accendono i riflettori sulla votazione che dovrà decidere se dire sì o no all'alleanza con il Pd. La...

Danilo Toninelli fatto fuori dal Governo Pd-M5s - Specchia : "Lo rimpiangeremo - ha solo sbagliato Ministero" : Eppure, diomio, lo rimpiangeranno. Lo rimpiangeranno assai, tutti i satirici d' Italia, soprattutto Maurizio Crozza che ne ha lanciato muscoli, idee e congiuntivi ipertrofici oltre l' ostacolo, rendendolo il mesto "ministro dell' entusiasmo". Loro lo rimpiangeranno. Il resto del mondo, forse, un po'