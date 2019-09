Gazzetta | Chi farà spazio a Lozano? Sale la concorrenza in casa Napoli

Lozano - debutto mostruoso. Gazzetta : il messicano ora chiede spazio. Cosa cambia in attacco : Lozano, debutto oltre ogni asoettativa. E ora il messicano ora chiede spazio. Ne parla l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ Lozano, debutto mostruoso. Gazzetta: il messicano ora chiede spazio. Cosa cambia in attacco. È entrato all’ inizio della ripresa della gara contro la Juventus, e in pochi minuti ha subito fatto capire di che pasta è fatto. Dribbling ubriacante e velocità supersonica sono le doti che ...

Gazzetta : Wanda Nara rischia di essere esclusa da Tiki Taka : Un momento non proprio positivo per la famiglia Icardi. Mauro è stato messo alla porta dall’Inter. Wanda potrebbe fare la stessa fine con Tiki Taka. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. La trasmissione in onda su Mediaset vorrebbe puntare di più sul calcio giocato e la moglie-agente di Icardi, proprio per questo suo doppio ruolo, sembra perdere centralità nel progetto. Scrive la rosea: “Wanda lo scorso anno ha portato alla trasmissione ...

Gazzetta / Icardi fa causa all’Inter - chiede reintegro e 1 - 5 milioni di danni : In homepage del sito della Gazzetta dello Sport campeggia la notizia che chiude definitivamente la telenovela di Mauro Icardi e l’Inter. L’attaccante argentino ha fatto causa all’Inter chiedendo il reintegro immediato e 1,5 milioni di danni. Altro che fine della telenovela come ha detto oggi Beppe Marotta l’ad dei nerazzurri. Siamo soltanto all’inizio di una controversia che finirà in tribunale. Era anche ...

Gazzetta : Chiriches al Sassuolo - il Napoli chiede 10 milioni - gli emiliani ne offrono 9 - 5 : Ultimi dettagli per la trattativa tra Sassuolo e Napoli per Chiriches secondo la Gazzetta dello Sport. Anche se dopo Defrel il rumeno sarebbe solo un rinforzo per la squadra di De Zerbi, il Sassuolo continua a volerlo e lui a voler andare. Il Napoli chiede 10 milioni, il Sassuolo ne ha messi sul piatto 9 (2,5 di prestito e 6,5 di obbligo di riscatto). Oggi il d.s. azzurro Giuntoli vedrà l’a.d. degli emiliani Carnevali per trovare l’accordo ...

Gazzetta : possibile slittamento di 2 ore della chiusura del calciomercato : Rush finale per il calciomercato, si va verso le ultime battute di un mercato che ha riservato non poche sorprese. Tutto è pronto per la partenza della sessione ufficiale organizzata da Adise e che si terrà l’hotel Brun di zona San Siro, riaperto in grande stile dalla catena Sheraton che lo ha ristrutturato. Come segnala oggi la Gazzetta dello Sport Si profila infatti il cambio dell’orario di chiusura che, inizialmente previsto per le 20, sarà ...

Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli - Gazzetta : Probabile sanzione ai viola. I rischi : Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira dai sostenitori viola per tutta la gara di sabato Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira allo Stadio Artemio Franchi di Firenze dai sostenitori viola. Ancelotti nel post partita ha espresso profondo rammarico per le ingiurie subite per tutti i novantacinque minuti in cui è stato seduto in panchina. Ne ...

Gazzetta : Sorpresa Mihajlovic - dirigerà il Bologna in panchina : Una bellissima notizia che arriva dalla Gazzetta dello Sport. Dopo quaranta giorni di ospedale per le prime cure contro la leucemia che lo ha colpito, questo pomeriggio Sinisa Mihajlovic ha lasciato il Sant’Orsola di Bologna e, a Sorpresa, è partito per Verona. Il tecnico ha raggiunto la squadra in albergo e stasera sarà in panchina. E’ da lì che guiderà i suoi ragazzi. Scrive la Gazzetta: “Uno straordinario colpo di scena che ancora ...

Educazione civica in Gazzetta ufficiale - Apidge : “Rischio di destabilizzazione dell’intero sistema scolastico italiano” : Il 20 agosto è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana la legge che introduce l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Una legge che, secondo Apidge, l’Associazione professionale degli insegnanti di discipline giuridiche ed economiche, per il suo contenuto rappresenta un rischio di destabilizzazione dell’intero sistema scolastico italiano. Secondo ...

Gazzetta dello Sport : 'Chiesa si aspettava che Juve si muovesse su di lui con più forza' : La Juventus prosegue la preparazione estiva, con gran parte del lavoro incentrato su tattica e atletica. Sabato 17 agosto è attesa l'amichevole contro la Triestina, Sarri vuole testare a che punto si trovano i bianconeri ad una settimana dall'inizio della Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18 a Parma. La dirigenza bianconera prosegue il lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili al gioco del tecnico toscano: l'esigenza ...

Gazzetta : Quasi chiuso per Campana al Napoli. Un affare da 5 milioni : In attesa di capire come si chiuderanno le trattative in essere per il centravanti, il Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport, ha bloccato Leonardo Campana. L’attaccante classe 2000 del Barcellona SC (club ecuadoregno) dovrebbe arrivare al Napoli per 5 milioni. Questa l’offerta riportata dal quotidiano sportivo. Con sei reti all’attivo, Campana ha conquistato il torneo Sudamericano Under 20, trascinando il suo Ecuador a una ...

Gazzetta : Colpo gobbo dell’Inter che prova a soffiare Chiesa alla Juve : Commisso non vuole venderlo adesso e la Juve non ha i fondi per fare un’offerta irrinunciabile. In questa situazione si inserisce l’Inter che gioca l’ennesimo sgambetto alla Juve e prova a soffiarle Chiesa. 70 milioni per ipotecare l’acquisto dell’attaccante nella prossima stagione. Che Chiesa sia un osservato speciale della dirigenza interista è cosa assodata da tempo. Il d.s. Ausilio fece una prima mossa con la ...

Gazzetta : Raiola chiede al Napoli una robusta commissione per Lozano : Mino Raiola lo aveva già fatto nella trattativa per Manolas. Aveva provato a giocare al rialzo con De Laurentiis per garantirsi il suo compenso per la mediazione. Oggi torna all’attacco nella trattativa per Lozano. La Gazzetta dello Sport scrive che il procuratore è in stretto contatto con Giuntoli per provare a risolvere la questione legata ai diritti di immagine del messicano. Raiola non intende lasciare al Napoli, a costo zero, gli ...

Gazzetta : Everton è la seconda scelta se non si chiude Lozano : Il Napoli valuta anche un calciatore del Gremio per il reparto offensivo. Everton Sousa Soares, 23 anni, giocatore rapido e molto abile nel dribblare gli avversari. Giuntoli ha presentato la prima offerta di 25 milioni che è stata valutata insufficiente dal procuratore Marcelo Serafini, che ha ricordato al Napoli che Everton ha rifiutato 45 milioni per un contratto con un club cinese. L’attaccante piace a tutto lo staff tecnico ma, come ...

PAS e Concorso Straordinario docenti - bando il 28 Agosto in Gazzetta. Chi partecipa : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per i Concorsi. In ...