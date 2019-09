Energy drink e barrette | un rischio per la salute orale

Fonte : dilei

(Di lunedì 2 settembre 2019) Il consumo dipuò rappresentare unper ladi chi pratica sport a livello professionale. Questa è la conclusione di una ricerca condotta da un’equipe scientifica attiva presso l’Eastman Dental Institute di Londra. Lo studio in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine del British Dental Journal, ha monitorato la situazione di 350 atleti di diverse discipline tra cui ciclismo, atletica leggera, vela, calcio, nuoto, canottaggio e rugby. I soggetti annoverati nel campione – atleti olimpici di ambo i sessi – sono stati sottoposti a controlli dentali. I medici hanno monitorato la presenza di carie, ma anche altri parametri, come per esempio ladelle gengive e il livello di erosione dello smalto. Gli studiosi che hanno condotto la ricerca hanno raccolto informazioni anche sulle abitudini legate alla ...

ANGELOBERNARDIS : Energy Essence Angel's drink Bevanda Energetica - chialoveslarry : RT @stylessavesmex: - tutto ciò mentre Dalton esprimeva nelle storie IG il suo bisogno di un energy drink + Louis non è stato visto nemmeno… - chialoveslarry : RT @stylessavesmex: -Harry pare sia stato visto in un supermercato vicino alla casa di XF a comprare un pacco di sigarette, degli snack al… -