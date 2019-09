Climate Camp a Venezia | portiamo il global strike sul red carpet

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019) di Damiano Vincelli L’estate sta finendo, e con lei noi attivisti di Fridays For Future ci prepariamo al ritorno tra i banchi di scuola per iniziare una nuova stagione di studio e attivismo ambientale. Però, prima che torni il caldo anomalo dell’autunno, prima che comincino gli imprevedibili acquazzoni e temporali, rimane ancora un appuntamento per glir di tutta Europa: dopo essere stati a varieggi climatici, manifestazioni e incontri in tutta Europa, dal 4 all’8 settembre saremo alal Lido di, lanciato dal nodono di Fridays For Future e dal comitato No Grandi Navi, il cui appello ha catturato l’attenzione di esperienze di lotta ambientale e di movimenti per la giustizia climatica della nostra penisola e di tutto il continente. Saranno quattro giorni di incontri, workshop, azioni di protesta, momenti assembleari e di socialità ...

