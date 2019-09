A Maranello Ferrari in mostra

Formula 1 - Giovinazzi ‘spaventa’ la Ferrari a Spa : sale l’apprensione a Maranello in vista del Gp di Monza : sale l’ansia in casa Ferrari in vista del prossimo appuntamento di Monza, la rottura del motore di Giovinazzi a Spa non lascia tranquilli i motoristi in rosso Finalmente la Ferrari, il Cavallino rompe il ghiaccio a Spa e si prende la prima vittoria di questa tribolata stagione, piazzando Charles Leclerc davanti a tutti in Belgio. photo4/Lapresse Si tratta del primo successo in carriera per il monegasco, pronto a dedicarlo ...

La Ferrari apre le porte di Maranello : Un’occasione unica per gli amanti dei motori. La Ferrari apre le porte di Maranello per la prima volta anche al

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - le radici della crisi. Tutto ciò che non funziona a Maranello : Con il Gran Premio di Ungheria, e la sontuosa vittoria di Lewis Hamilton, si è conclusa la prima parte del Mondiale 2019 di Formula Uno. Le prime 12 gare del campionato sono ormai andate in archivio ed è quindi tempo di vacanze agostane. Il bilancio complessivo parla di 10 successi per le Mercedes (8 di Lewis Hamilton e 2 di Valtteri Bottas) più altri 2 per la Red Bull (sempre con Max Verstappen). A quota zero, ed è uno zero pesantissimo, la ...

Formula 1 - Mattia Binotto ‘sculaccia’ la Ferrari e pensa al 2020 : a Maranello si progetta la prossima stagione : Il team principal della Ferrari ha fatto un bilancio della stagione attuale, rivelando poi di aver già dato il via al progetto tecnico per il 2020 La stagione 2019 non è nemmeno arrivata a metà, ma la Ferrari è già concentrata sul 2020. Il team di Maranello non vuole perdere tempo e, considerando le due classifiche mondiali, ha deciso di dedicarsi anima e corpo al prossimo anno per ridurre il gap con la ...

F1 : Maranello apre al pubblico rosso - a settembre esposizione “Universo Ferrari” : Il grande pubblico potrà entrare per la prima volta nelle viscere della Ferrari nel mese di settembre. La Casa di Maranello, infatti, ha deciso di organizzare un’esposizione dal nome “Universo Ferrari”, per la quale sono già partite le prenotazioni. Le date sono quelle dei weekend del 21-22 settembre e del 28-29 dello stesso mese. Al prezzo di 30 euro (che comprende anche la visita al museo Ferrari) si potranno ammirare da ...

