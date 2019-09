Scossa di terremoto di magnitudo 4 1 tra Norcia e Arquata

Terremoto - sciame sismico Centro Italia : Scossa di magnitudo 4.1 sveglia Arquata e Norcia : sciame sismico nella notte in Centro Italia, dove la terra è tornata a tremare. La scossa più forte, di magnitudo 4.1, è stata segnalata intorno alle 2 con epiCentro 4 km di distanza da Norcia, in provincia di Perugia, 13 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 14 da Accumoli (Rieti), nella stessa zona dei sismi del 2016 e del 2017. Paura e gente in strada, ma nessun danno: Terremoto avvertito fino ad Amatrice e Roma.Continua a leggere

Terremoto - prima notte di Settembre con un nuovo sciame sismico al Centro Italia : paura tra Marche - Umbria - Lazio e Abruzzo - Scossa 5° grado Mercalli [MAPPE e DATI] : Tanta paura al Centro Italia nella notte per uno sciame sismico che ha colpito le aree già devastate dal forte Terremoto di fine 2016 e inizio 2017. Alle 02:02 della notte una scossa di magnitudo 4.1 ha colpito l’area dei Monti Sibillini, con epiCentro a Norcia. La scossa – ad appena 7.9km di profondità – è stata avvertita distintamente anche a Cascia, Ascoli Piceno, Teramo, Foligno, Macerata, Terni, Rieti, Ancona, Spoleto, ...

Scossa di terremoto a Norcia e Arquata. Tanta paura - ma niente danni : paura nelle zone dell'Italia centrale colpite dai devastanti terremoti del 2016 e del 2017 per una Scossa di magnitudo 4,1. Poco dopo le 2 di notte, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato il sisma a una profondità di 8 km con epicentro a 4 km da Norcia, in provincia di Perugia, a 13 km da Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno e 14 da Accumuli, vicino a Rieti. Il sisma è stato seguito dopo ...

Terremoto - Scossa a Norcia : paura ma nessun danno : Trema la terra nel centro Italia. Una scossa di Terremoto pari a 4.1 gradi sulla scala Richter è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Norcia, in Umbria. Il movimento tellurico, avvenuto alle 02:02, ha avuto profondità ipocentrale di 8 km. I comuni vicini l'epicentro Il sisma è avvenuto a 4 km da Norcia, interessando oltre la provincia di Perugia anche quella di Macerata, Ascoli Piceno e Rieti. I ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 4.1 tra Norcia e Arquata : paura e gente in strada : L'epicentro nella stessa zona colpita dal Terremoto nel 2016 e nel 2017. gente in strada anche ad Amatrice , Accumoli e...

Terremoto - Scossa di magnitudo 4.1 tra Norcia e Arquata. Paura e gente in strada : È stata registrata poco dopo le 2 con epicentro a 4 km di distanza da Norcia. Al momento non si segnalano comunque danni

Terremoto : Scossa di magnitudo 4.1 tra Norcia e Arquata. Paura e gente in strada : E' stata registrata poco dopo le 2 con epicentro a 4 km di distanza da Norcia. Al momento non soino comunque segnalati danni a persone o cose

Terremoto Campania - Ingv : lieve Scossa in provincia di Caserta : Un Terremoto di magnitudo 2,3 è avvenuto nella zona a 5 km da Francolise (Caserta), questa mattina alle 9:56 ore italiane con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 41.15, 14.03 e ipocentro a 10 km di profondità. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv di Roma. L'articolo Terremoto Campania, Ingv: lieve scossa in provincia di Caserta sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Croazia : Scossa di magnitudo 3.2 a nordest di Zagabria : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 si è registrata alle 09.58 di oggi in Croazia, con epicentro nei pressi di Krizevci, a nordest di Zagabria. I media locali, nel darne notizia, non hanno riferito di eventuali danni. Ieri pomeriggio una scossa piu’ forte di magnitudo 4.7 si era registrata nella regione di Tuzla, nel nordest della Bosnia-Erzegovina. L'articolo Terremoto in Croazia: scossa di magnitudo 3.2 a nordest di Zagabria sembra ...

Scossa di terremoto ben avvertita tra Bosnia e Serbia : Una Scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita oggi 30 agosto 2019, precisamente alle 15.01 italiane, sui Balcani settentrionali, in Bosnia Erzegovina. Stando ai dati giunti dal...

Terremoto Centro Italia : Scossa in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 19:07. L’epiCentro è stato localizzato a Cittareale, in provincia di Rieti, mentre l’ipoCentro a 12.6 Km di profondità. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Centro Italia: scossa in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte Scossa di terremoto a largo dell'Oregon - avvertita a Portland : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 29 agosto 2019, alle 17.08 italiane (corrispondenti alle 08.08 del mattino all'epicentro) nell'oceano Pacifico orientale a largo...

Terremoto in Oregon - Scossa di magnitudo 6.3 : paura a Portland e Seattle : Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 ha gettato nel panico la costa nord occidentale degli Stati Uniti. Il sisma è stato registrato al largo delle coste dell'Oregon alle 17 circa ora italiana. E' stato avvertito in numerose aree dello Stato, da Portland a Seattle. Non ci sarebbero danni a cose o persone e nemmeno l'allarme tsunami.Continua a leggere

Paura negli Stati Uniti : fortissima Scossa di terremoto al largo dell’Oregon [DATI E INFO] : Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6,4 si è verificata al largo degli USA. Coos Bay, nell’Oregon è la località più vicina all’epicentro. La scossa è stata registrata alle 17:08 ora italiana. L'articolo Paura negli Stati Uniti: fortissima scossa di terremoto al largo dell’Oregon [DATI E INFO] sembra essere il primo su Meteo Web.