Papa Francesco rimane bloccato in ascensore | «Ringrazio i Vigili del Fuoco»

Papa Francesco chiuso in ascensore per 25 minuti : “Grazie ai Vigili del Fuoco” : “Devo scusarmi del ritardo: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c’è stato un calo di tensione ma poi sono venuti i Vigili del fuoco”. Lo ha detto Papa Francesco prima dell’Angelus cominciato con diversi minuti di ritardo. L'articolo Papa Francesco chiuso in ascensore per 25 minuti: “Grazie ai Vigili del Fuoco” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Papa Francesco chiuso in ascensore per 25 minuti : “Calo di tensione - ringrazio i Vigili del Fuoco” : “Devo scusarmi del ritardo: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c’è stato un calo di tensione ma poi sono venuti i Vigili del fuoco”. Lo ha detto Papa Francesco prima dell’Angelus cominciato con diversi minuti di ritardo. L'articolo Papa Francesco chiuso in ascensore per 25 minuti: “Calo di tensione, ringrazio i Vigili del Fuoco” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Papa Francesco resta bloccato in ascensore : “Salvato” dai vigili del fuoco : Papa Francesco è rimasto bloccato in ascensore per 25 minuti, arrivando in ritardo all'appuntamento dell'Angelus domenicale in piazza San Pietro: "Salvato dai vigili del fuoco, fategli un applauso", ha detto il Pontefice scusandosi con i presenti per non essere stato puntuale.Continua a leggere

Papa Francesco : “Proteggere mari e oceani - gli esseri viventi sono minacciati da diverse cause” : “Preghiamo in questo mese perché i politici, gli scienziati e gli economisti lavorino insieme per la protezione dei mari e degli oceani”. Così Papa Francesco nel video messaggio per l’intenzione di preghiera del mese di settembre. “La creazione è un progetto dell’amore di Dio all’umanità”, dice il Papa che ricorda che oggi gli oceani, custodiscono “la maggior parte dell’acqua del pianeta e ...

Giuseppe Conte incontra Papa Francesco in Vaticano al funerale del cardinale Silvestrini : saluti e strette di mano tra i due : Un breve saluto, una stretta di mano e un rapido scambio di battute. Nel mezzo degli impegni per la formazione di un nuovo governo Pd–M5s, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato Papa Francesco. Entrambi erano presenti ai funerali del cardinale Achille Silvestrini nella Basilica Vaticana e, come ha fatto poi sapere un portavoce della Santa Sede, si sono visti dopo la cerimonia: “Questo pomeriggio – fa sapere ...

Lindsay Lohan pubblica foto di Papa Francesco col suo disco in mano - il web insorge : La cantante statunitense è di nuovo al centro di una polemica social. Il fotomontaggio con Papa Francesco pubblicato sui social è stato considerato di cattivo gusto dalla maggior parte dei suoi fan.\\ adsensesi Lindsay Lohan torna a far discutere per il suo singolare approccio alla religione sui social. Il nuovo post pubblicato dalla cantante e attrice sul suo profilo Instagram ha, infatti, scatenato una vera e propria bufera ...

La Chiesa Cattolica e Papa Francesco hanno un problema chiamato Africa : Il futuro del cristianesimo si gioca nel continente nero. Dove Bergoglio è sotto attacco e dilagano i metodisti ultra conservatori