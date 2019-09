Investita e uccisa | alla guida dell' auto un ragazzo senza patente

Turista Investita e uccisa da auto a Lampedusa - arrestato il pirata : I carabinieri di Lampedusa hanno arrestato un ragazzo di 23 anni che era alla guida della Suzuki Sj che ha investito e ucciso una Turista 49enne di Pinerolo (Torino) che era in vacanza insieme al marito. Il giovane, che guidava l'auto senza avere mai conseguito la patente, dopo avere investito la donna, che passeggiava insieme al marito vicino al residence di contrada Terranova, dove era arrivata solo due ore prima, è fuggito e ha ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Caserta : bambina di 8 anni Investita e uccisa : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. A Caserta una bambina di soli 8 anni è stata investita e uccisa da un guidatore positivo alla cocaina, 25 agosto 2019,

Un'orsa è stata Investita e uccisa nel Molisano : Limitare la velocità in aree di frequente passaggio della fauna selvatica, per evitare investimenti, ma anche ricordare che esiste l'obbligo per legge di fermarsi per prestare soccorso agli animali investiti. È l'appello lanciato dal WWf agli automobilisti dopo l'investimento mortale - avvenuto nella serata di giovedì scorso - di una femmina adulta di orso marsicano lungo la SS652, a poca distanza dal centro abitato di Rionero ...

Molise - orsa sconfina dal territorio del Parco : Investita e uccisa da un'auto pirata : L'investimento in territorio di Rionero Sannitico, in provincia di Isernia. L'animale era vivo quando è stato soccorso, ma le ferite erano troppo gravi

Vicenza - ciclista di 54 anni Investita da un suv e uccisa : Onorina Chiurato, ciclista amatoriale di 54 anni, di Cassola, in provincia di Vicenza, è deceduta stamattina in un incidente stradale avvenuto a Rosà, in provincia di Vicenza.Continua a leggere

Ragusa - Investita e uccisa da un'auto - l'appello della mamma : 'Ridatemi il cellulare' : Stava andando a buttare la spazzatura dopo aver finito, come ogni giorno, il suo turno serale in un ristorante di Cava d'Aliga, frazione balneare di Scicli, Comune in provincia di Ragusa, quando è stata travolta e uccisa da un'auto. Martina Aprile, 24 anni, giovanissima mamma a tempo pieno, come si era definita sul suo profilo Facebook, è morta sul colpo. Ad ucciderla, domenica scorsa, è stato Carmelo Ferraro, 34 anni, poi risultato positivo ...

Lupa con radio-collare Investita ed uccisa sulle strade del Parco Nazionale Gran Sasso : Teramo - Ancora un lupo investito da un’auto in un Parco Nazionale: questa volta la vittima della velocità e di una strada insicura all’interno di un’area protetta è stata la Lupa di nome Magica, già monitorata dal personale dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini grazie ad un radiocollare satellitare donato dal WWF Italia. La Lupa è deceduta il 12 luglio scorso dopo essere stata investita da un’auto alle porte di ...

Ragusa - tragedia a Cava d'Aldiga : Martina Investita e uccisa a 24 anni - lascia un figlio : Una terribile tragedia si è verificata questa notte, intorno alle ore 2:00, a Cava d'Aldiga nel Ragusano, dove una giovane di 24 anni, Martina Aprile, madre di un figlio disabile, è stata investita e uccisa da un'auto che procedeva a velocità sostenuta in viale della Pace. Tutto è accaduto in pochissimi istanti: la donna aveva finito il suo turno di lavoro presso un noto ristorante del posto ed era uscita fuori per portare i sacchi della ...

Cagnolina uccisa da un pirata della strada : l’appello su Fb per trovare chi l’ha Investita : "Aveva dieci anni, ma conosceva la felicità solo da due anni, da quando è arrivata nella nostra famiglia, dopo una vita in...