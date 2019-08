Roma | un derby da non fallire

Fonte : romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2019) Mentre Petrachi sta completando la rosa proprio sul ‘gong’ del calciomercato, la squadra è chiamata già ad una partita molto importante per la stagione. Può sembrare una forzatura, dato che il campionato è iniziato da una settimana, ma non è così. L’esordio casalingo contro il Genoa è stato davvero deludente e l’essersi fatti raggiungere per ben tre volte dagli ospiti è stata soltanto la fisiologica conseguenza di una fase difensiva sembrata a dir poco imbarazzante. Sia come organizzazione di gioco, sia come singoli. La coppia centrale formata da Fazio e Juan Jesus è sembrata davvero inadeguata. Senza considerare che Florenzi, sull’out di destra, non è stato migliore dei due. A Trigoria sperano che il neo arrivato Smalling risolva i preoccupanti scricchiolii difensivi ma è davvero difficile immaginare che l’inglese possa essere catapultato ...

