Live Juventus-Napoli 4-3 Incredibile autogol di Koulibaly

Juventus-Napoli 3-3 Live - Di Lorenzo pareggia la gara! : Juventus-Napoli live – Dopo il primo match di oggi che ha visto in campo Milan e Brescia, continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo la Juventus ed il Napoli, partita che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano squadre destinate a lottare per lo scudetto. Successo all’esordio per entrambe, la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro il Parma grazie alla rete messa a segno da ...

Live Juventus-Napoli 3-3 Di Lorenzo pareggia i conti : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Live Juventus-Napoli 3-2 Lozano-gol riapre la partita : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Juventus-Napoli 3-0 Live - tris di Cristiano Ronaldo! : Juventus-Napoli live – Dopo il primo match di oggi che ha visto in campo Milan e Brescia, continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo la Juventus ed il Napoli, partita che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano squadre destinate a lottare per lo scudetto. Successo all’esordio per entrambe, la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro il Parma grazie alla rete messa a segno da ...

Live Juventus-Napoli 3-0 CR7 insacca e chiude i giochi : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Juventus-Napoli 2-0 Live - Mertens vicino al gol! : Juventus-Napoli live – Dopo il primo match di oggi che ha visto in campo Milan e Brescia, continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo la Juventus ed il Napoli, partita che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano squadre destinate a lottare per lo scudetto. Successo all’esordio per entrambe, la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro il Parma grazie alla rete messa a segno da ...

Live Juventus-Napoli 2-0 Danilo-Higuain - azzurri al tappeto : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Juventus-Napoli 2-0 Live - Higuain raddoppia! : Juventus-Napoli live – Dopo il primo match di oggi che ha visto in campo Milan e Brescia, continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo la Juventus ed il Napoli, partita che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano squadre destinate a lottare per lo scudetto. Successo all’esordio per entrambe, la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro il Parma grazie alla rete messa a segno da ...

Live Juventus-Napoli 2-0 Higuain non perdona e raddoppia : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Live Juventus-Napoli 1-0 Danilo per il vantaggio bianconero : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Live Juventus-Napoli 0-0 allo Stadium è già match scudetto : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Juventus-Napoli Live dalle 20.45 : allo Stadium è già match scudetto : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Juventus-Napoli Live - le formazioni ufficiali : c’è Higuain : Juventus-Napoli live – Dopo il primo match di oggi che ha visto in campo Milan e Brescia, continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo la Juventus ed il Napoli, partita che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano squadre destinate a lottare per lo scudetto. Successo all’esordio per entrambe, la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro il Parma grazie alla rete messa a segno da ...

Live Juventus-Napoli - Serie A in DIRETTA : scontro diretto con vista scudetto - Lozano sfida CR7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Napoli, anticipo serale della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020 Il programma di Juventus-Napoli – Le probabili formazioni di Juventus-Napoli Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Napoli, anticipo serale della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. ...