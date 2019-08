Governo | M5S e Pd da Conte a Palazzo Chigi | alta tensione Premier stamani da Mattarella

Governo - Conte a Palazzo Chigi con M5S e Pd. In mattinata l'incontro con Mattarella. Salvini : vergognoso mercato poltrone : È iniziato il vertice a Palazzo Chigi, coordinato dal premier incaricato Giuseppe Conte, tra le delegazioni Pd e M5S formate dai capigruppo al Senato e alla Camera. Le delegazioni di M5S...

Versiliana 2019 - Appendino : “Favorevole all’accordo M5s-Pd e spero si formi un Governo con il presidente Conte” : “Sono favorevole all’accordo e spero che si formi un governo con il presidente Conte, una persona straordinaria”. Lo ha detto la sindaca del Movimento 5 stelle di Torino, Chiara Appendino, dal palco della Festa del Fatto a Marina di Pietrasanta (qui il programma degli incontri). “L’idea di andare alle elezioni – ha affermato Appendino nel suo intervento a Marina di Pietrasanta – e non mettere in sicurezza provvedimenti come il reddito di ...

Governo - vertice a Palazzo Chigi tra delegazioni Pd e M5s. Delrio : ‘Inaccettabili ultimatum a Conte’ : “Negli incontri siamo sempre stati costruttivi, ieri i dieci punti sono diventati venti e si è si è detto “o questi o non si fa il Governo”. A me sembra un ultimatum ed è totalmente inaccettabile che si pongano ultimatum al presidente del Consiglio”. A rivendicarlo il capogruppo Pd Graziano Delrio, entrando a Palazzo Chigi per un nuovo vertice tra le delegazioni dem e M5s, dopo le tensioni nel giorno delle consultazioni ...

Governo - Zaia : “Accordo Pd-M5s? Pronti alla rivoluzione”. Pd : “Eversivo”. E Gentilini attacca Salvini : “Ha sbagliato come capo - deve pagare” : Di solito il governatore del Veneto Luca Zaia è uno dei leghisti più controllati, forse perché da quasi dieci anni amministra una regione. Ma a Conselve, durante la cena con Matteo Salvini e un migliaio di militanti bisognosi di essere rassicurati sull’evoluzione dei fatti politici, il governatore perde il suo aplomb istituzionale. E incita a prepararsi a “fare la rivoluzione“. Rivolgendosi agli aficionados del Carroccio ha ...

Governo - Conte per più di un'ora da Mattarella : ora il vertice con M5s e Pd | Di Battista : ultimatum? Idee e soluzioni : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

Governo in bilico. Conte da Mattarella - pronto anche a rinunciare. Slitta alle 12 il vertice Pd-M5s : Conte sarebbe pronto a rinunciare all'incarico di formare il nuovo Governo. In mattinata, dopo l'incontro al Colle con il Capo dello Stato Sergio Mattarella sono emersi in ambienti...

Governo - Conte al Quirinale : slitta alle 12 l'incontro su programma con Pd e M5S : “Il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte è a colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Conte è uscito in auto da Palazzo Chigi dopo le dieci ed è entrato al Quirinale poco dopo”.L’incontro sul programma a Palazzo Chigi programmato per le 9 e 30 tra le delegazioni di Pd, M5S e Giuseppe Conte, è stato spostato alle 12. Il premier incaricato, “irritato” per le ...

Fontana all’attacco di Pd e M5S : “Sarà un Governo Pride - via libera ad adozioni per tutti e droghe” : L'affondo del ministro uscente Fontana al nascente governo Pd-M5S: "Han detto che troveranno dei punti in comune sulla legge sull’omotransfobia, sulle adozioni per tutti, sulle legalizzazioni delle droghe: hanno ottimi pensieri in comune. Questo sarà un governo dell’orgoglio, molto Pride. Sarà un governo 'orgoglione'".Continua a leggere

Governo - totoministri : battaglia sui tecnici nei posti chiave. Sfida tra le donne M5S : Chi si aspettava, a partire dal Pd, un massiccio ricambio dei ministri 5 Stelle nel nuovo Governo giallorosso, rischia di restare deluso. Sempre tenendo conto che le turbolenze sulla costruzione...