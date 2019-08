Conte a colloquio con Mattarella Fonti parlamentari | potrebbe rinunciare al mandato di

In corso colloquio al Quirinale tra Conte e Mattarella : Secondo quanto si apprende, è in corso al Quirinale un colloquio tra il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il premier incaricato Giuseppe Conte

Luigi Di Maio "sconcertato" dopo il colloquio con Giuseppe Conte : "O si fa il programma o voto subito" : Un Luigi Di Maio durissimo quello che ha parlato dopo l'incontro con Giuseppe Conte per la formazione di un governo giallo-rosso. Il leader del Movimento 5 stelle si è molto irrigidito sul programma e ha quindi sottolineato che il decreto sicurezza non si tocca e che è "sconcertato" dal totoministri

Matteo Salvini - il colloquio riservato : "I dossier bloccati da Giuseppe Conte - così ora il Pd si prende tutto" : "Dire che Giuseppe Conte è organico al Pd è dire poco. Ed è questo l'incredibile. Se il Pd strappa anche il vicepremier, è un filotto mai visto: hanno tutto dopo aver perso tutte le elezioni. Con un governo che grida vendetta persino in confronto a quello di Monti. Capisco bene che i dem siano preoc

Sergio Mattarella dà l'incarico a Conte : colloquio di un'ora - più lungo del previsto. I paletti del Colle : Poco dopo le 10.20 dal Quirinale annunciano che il premier incaricato Giuseppe Conte ha accettato con riserva l'incarico conferitogli dal presidente Sergio Mattarella. Il colloquio tra Conte e il Capo dello Stato è durato poco meno do un'ora, non poco. Segno che al di là delle formalità, i nodi da s

Governo ultime notizie : colloquio Conte-Mattarella - elezioni anticipate? : Governo ultime notizie: colloquio Conte-Mattarella, elezioni anticipate? Governo ultime notizie – Il voto e la spaccatura sulla Tav, in un certo senso annunciata, tra Lega e MoVimento 5 Stelle potrebbe aprire il solco definitivo all’alleanza di Governo e dare l’addio al Governo giallo-verde. Una alleanza nata intorno al programma del cambiamento, frutto di una mediazione che sin dall’inizio tutti sapevano fosse tra ...

Governo - Lega : no a rimpasto - unica alternativa sono elezioni. Conte un'ora a colloquio con Mattarella : Nessun ipotesi di rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni. La Lega nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il Governo giallo-verde. «C'è la...

Conte al Quirinale - "colloquio informativo"La Lega : "L'unica alternativa è il voto"Tav è la prova delle distanza con M5s" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi con una nota.

Conte un’ora a colloquio con Mattarella. M5S : “Follia se torna un governo tecnico” : Il voto sulla Tav ha spaccato l’esecutivo. Di Maio incontra i vertici Cinque Stelle per decidere le prossime mosse

