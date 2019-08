Volkswagen - Il Multivan 6 1 fa il pieno di tecnologia

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 30 agosto 2019) Si scrive Bulli 6.1, si legge T6.1. Ha scelto un nome nostalgico, la, per il restyling (sostanzioso) del suo iconico van. Un aggiornamento di metà carriera, per l'ultima serie, carico died esteso a tutta la famiglia del T, compresa la versioneper il trasporto persone, configurabile a cinque o sette posti. Ma soprattutto sempre più attrezzata per far viaggiare nel confort le famiglie numerose.Più connesso e digitale. Lo stile stile esterno, forte di una più ampia palette di verniciature bicolori, è stato ritoccato in punta di matita. A differenza degli interni, dove la plancia è stata completamente ridisegnata, dotata di un portaoggetti aggiuntivo e per la prima volta della strumentazione digitale, che si configura con l'apposito View sul nuovo volante multifunzionale. L'infotainment, invece, è connesso tramite una Sim dati e risponde a comandi vocali ...

