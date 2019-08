Vincoli di bilancio | Christine Lagarde si prepara all’esame dell’Europarlamento e apre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019), candidata alla presidenza della Banca centrale europea, Mario Draghi,a una revisione dell’insieme di norme che disciplina le gestione delle finanze pubbliche dei Paesi dell’Eurozona. In vista dell’audizione di mercoledì prossimo, quando sarà sentita dagli eurodeputati della commissione per gli Affari economici e monetari del Parlamento europeo guidata da Roberto Gualtieri che dovranno dare via libera al suo mandato per otto anni, la ex direttrice del Fondo Monetario Internazionale ha risposto per iscritto al questionario sottoposto dagli eurodeputati. Osservando che una revisione delle regole offrirà l’occasione “per valutare l’efficacia dell’attuale quadro normativo e discutere delle opzioni per la sua riforma”. Secondo il Financial Times,sarebbe favorevole a eventuali interventi destinati in particolare a dare più margine di manovra ...

