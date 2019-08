Stromboli | abitante | ‘notte insonne | attività vulcano ancora forte’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – “E’ stata una notte, anche perché l’delnon si è mai fermata ed èmolto forte, c’è del fumo che sale e poco fa c’è stata un’altra piccola esplosione. Insomma, non siamo per niente tranquilli”. A parlare con l’Adnkronos è Gianluca Giuffrè, undi Ginostra, frazione di, sommersa anche ieri sera, dopo le due esplosioni, da una pioggia di cenere. “C’è una coltre di cenere su Ginostra – dice Giuffrè -e tra poco dovrebbe anche piovere. Ho l’impressione che non sia finita qui…”.L'articolo, ‘notteforte’ CalcioWeb.

zazoomnews : Stromboli: abitante turisti nel panico non cè alcuna segnaletica - #Stromboli: #abitante #turisti #panico - zazoomnews : Stromboli: abitante ‘turisti nel panico non c’è alcuna segnaletica’ - #Stromboli: #abitante #‘turisti - zazoomblog : Stromboli: abitante turisti nel panico non cè alcuna segnaletica - #Stromboli: #abitante #turisti #panico -