Per uno Smart Green New Deal

Formula 1 - Vettel e quel digiuno di vittorie : “non vinco da un anno? Vi spiego Perché non mi pesa” : Il pilota della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul digiuno di vittorie che dura ormai da un anno esatto Un anno fa Sebastian Vettel vinceva il suo ultimo Gran Premio in Formula 1, si correva proprio a Spa, sede del prossimo appuntamento del calendario del Mondiale 2019. photo4/Lapresse Un digiuno inusuale per un quattro volte campione del mondo, che avrebbe potuto interrompere questa striscia se solo non fosse stato ...

Nella crisi più pazza del mondo nessuno pensa alle donne. Sarà Perché non ce ne sono? : Nella crisi più pazza del mondo salta agli occhi la totale assenza della componente femminile. Lo faceva osservare – con una punta di politicamente corretto – Enrico Mentana Nella sua maratona del 27 agosto. Ma se non ci si limita alle dichiarazioni di sentimento, proprie di un buonismo a costo zero; se non si imbocca la tesi cospirativa, che tutti assolve condannando tutti, pronta ad attribuire la sola responsabilità al ...

"È troppo complessa Per essere ridotta ad uno slogan". La Puglia strega anche il New York Times : La Puglia è una delle perle del nostro paese, si sa, ma adesso viene apprezzata anche oltre oceano. Dopo essere stata inserita nella lista dei 52 posti da visitare, il giornalista del New York Times Sebastian Modak racconta il suo viaggio tra i sapori e i paesaggi della regione. La prima tappa è Bari dove il giornalista, nonostante la stanchezza, si adatta bene ai ritmi lenti e alla calura. Da lì si dirige verso ...

Venezia 76 - cinque film Per augurare a Pedro Almodovar non uno ma dieci Leoni alla carriera : Un tributo il cui annuncio aveva incuriosito mesi fa chi non si aspettava tanto affetto per un autore da sempre legato a doppio nodo agli arcirivali del Festival di Cannes. Eppure un premio sacrosanto, anzi, doveroso. Perché arroccarsi in sciocche guerre di quartiere non ha mai senso, specie quando si è di fronte a un gigante come Pedro Almodovar. Ecco dunque cinque buoni motivi, per auguragli non uno, non dieci ma cento di questi Leoni. E così ...

Dalla politica alla pubblicità - se qualcuno conia uno slogan Per te sotto sotto ti sta fregando? : Il potere comunicativo degli slogan è indubbio almeno quanto la (dubbia) capacità di discernimento degli uomini e delle donne che ne rimangono attratti, talvolta intrappolati. Capiamoci: lo slogan è sicuramente una semplificazione efficace di un messaggio, ideale perché possa essere diffuso e reiterato il più possibile, senza per questo stancare. Gli ambiti dove lo slogan trova la sua massima espressione sono, a mio avviso, la pubblicità e la ...

Arrestato uno stalker di Taylor Swift - ha provato ad entrare in casa “Per sposarla” : Ennesimo tentativo di intrusione in casa per la cantautrice di Lover: un altro stalker di Taylor Swift è stato Arrestato mercoledì 28 agosto mentre cercava di entrare nella casa della popstar sostenendo di volerla sposare. Secondo TMZ, un ragazzo di circa 30 anni è stato fermato mentre cercava di superare il cancello della casa della cantante a Rhode Island con un furgoncino: avvicinatosi all'ingresso, l'uomo ha dichiarato di aver parlato ...

F1 - GP Belgio 2019 : la Ferrari vuol interromPere il digiuno - la Mercedes confermarsi dominante. Verstappen il jolly : Il tempo delle chiacchiere sta per finire e dopo la pausa estiva è tempo di tornare a correre. Il Circus della F1 fa rotta verso il Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, sede tradizionale della massima categoria dell’automobilismo mondiale e tappa attesa dalla Ferrari per cercare di porre termine al digiuno da vittorie di quest’annata. La Rossa viene da una parte di stagione assai deludente. Nei dodici round che si sono tenuti ...

La partita di Ligue 1 di calcio fra Nizza e Marsiglia è stata sospesa Per alcuni minuti Per via di uno striscione e canti omofobi : La partita di calcio di Ligue 1 (la Serie A francese) fra Nizza e Marsiglia all’Allianz Stadium di Nizza è stata sospesa per alcuni minuti per via di uno striscione e canti omofobi. Sullo striscione c’era scritto «più tifosi nella

Berlusconi : "Si sta delineando uno scenario Pericoloso" : "Abbiamo manifestato al presidente ancora ua volta la necessità di ridare la parola agli italiani e tutta la nostra preoccupazione per il pericoloso scenario che si sta delineando, che Mattarella affronta con l'equilibrio e la saggezza che gli abbiamo sempre riconosciuto", dice il leader di FI Silvio Berlusconi al termine delle consultazioni. Per Berlusconi il governo M5s-Pd "è una soluzione politicamente ...

Palermo - un sub morto e uno disPerso : erano immersi vicino all’Isola delle Femmine : Un sub è morto durante un’immersione all’Isola delle Femmine, sul litorale occidentale di Palermo. Il corpo della vittima, un 56enne palermitano, è stato recuperato dalla Capitaneria di porto e trasferito nel porticciolo della località balneare. È invece disperso in mare l’amico. I due sub si erano immersi insieme nella zona dell’isolotto, a circa un miglio dalla costa. Insieme a un terzo uomo avevano preso in affitto un ...

"Non parteciPerò alla cena di gala di Polanski. Non applaudo a uno che ha stuprato una tredicenne" : La regista argentina Lucrecia Martel, presidente di giuria della sessantasettesima Mostra del cinema di Venezia, ha preso una posizione decisa: non andrà a cena con Roman Polanski, arrestato nel 1977 per aver stuprato una tredicenne. “Non parteciperò alla cena di gala di Polanski perché rappresento molte donne che stanno lottando in Argentina su temi di questo tipo e non vorrei essere lì e applaudire, ...

Palermo - un sub morto e uno disPerso durante un’immersione Per visitare un relitto : Uno dei due sommozzatori è morto, l'altro è disperso e lo stanno cercando i sub dei vigili del fuoco con l'ausilio del Rov, remotely operated vehicle, veicolo sottomarino pilotato da una postazione per scandagliare i fondali.Continua a leggere

Un esame del sangue Per stabilire se si morirà Per malattia nei successivi dieci anni : il risultato di uno studio tedesco : Un team di ricercatori del Max Planck Institute in Germania, specializzato in biologia dell’invecchiamento, ha messo a punto un esame del sangue in grado di stabilire “quanto una persona possa essere vulnerabile ai principali fattori di rischio per la mortalità“, come si legge sul Time e sul The Daily Mirror. Quello elaborato in Germania è uno studio – pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications – ...

Completamente irriconoscibile. E pensare che è stato uno dei Personaggi più amati della televisione italiana… : È stato il perfido e magnetico Hermann Ludovici in “Orgoglio” ma anche il maldestro e simpatico Romeo in “Commesse”. Da tempo non si hanno notizie di Franco Castellano in serie tv o fiction, che per decenni ha bene interpretato assolvendo soprattutto al cliché del cattivo di turno, perché sta lavorando molto a teatro. Ci manca la sua classe, la sua eleganza. L’attore che vi stiamo per mostrare è diventato irriconoscibile. Certo, col tempo ...