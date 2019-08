Governo | ha fatto tutto Salvini ed ora la Lega sta crollando nei sondaggi | dal 38 al 31 %

Danilo Toninelli fatto fuori dal Governo Pd-M5s - Specchia : "Lo rimpiangeremo - ha solo sbagliato Ministero" : Eppure, diomio, lo rimpiangeranno. Lo rimpiangeranno assai, tutti i satirici d' Italia, soprattutto Maurizio Crozza che ne ha lanciato muscoli, idee e congiuntivi ipertrofici oltre l' ostacolo, rendendolo il mesto "ministro dell' entusiasmo". Loro lo rimpiangeranno. Il resto del mondo, forse, un po'

Versiliana 2019 - Landini alla festa del Fatto : “Governo ripristini l’articolo 18 e lo estenda” : “Quando parlo di statuto dei lavoratori” l’eventuale nuovo governo “ripristini l’articolo 18 e lo estenda a tutte le forme di lavoro per non creare competizione al ribasso tra i lavoratori”. Così Maurizio Landini alla festa del Fatto Quotidiano, in corso alla Versiliana (Marina di Pietrasanta) nel suo ragionamento sul governo incaricato e dopo aver detto se vuol “cancellare o no il Job’s Act“. ...

Governo - Tosi critica Salvini : 'Se non avessi fatto lo splendido saresti ancora ministro' : Quello di quest'anno è stato indubbiamente un agosto destinato a passare alla storia come il mese durante il quale si è consumato un clamoroso ribaltone nella politica italiana. Matteo Salvini sembrava avviato a diventare il vero dominatore della scena, con un consenso che veniva dato in costante crescita. Invece, in meno di tre settimane, si è ritrovato dall'essere vicepremier e potenziale Presidente del Consiglio in caso di nuove elezioni, a ...

La figlia di Libero Grassi : "In un anno - il Governo non ha fatto nulla contro la mafia" : Era il 21 agosto 1991 quando l’imprenditore Libero Grassi veniva brutalmente assassinato da Cosa nostra per essersi opposto al pagamento del pizzo. A 28 anni di distanza il dolore della famiglia non è scomparso. Durante la commemorazione del padre, Alice Grassi ha spruzzato vernice rossa in via Alfieri a Palermo, sul luogo dell’omicidio. “O sono io che non mi sono accorta diniente oppure il governo in questo anno ...

Mafia : figlia Libero Grassi - ‘in un anno Governo non ha fatto niente’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “O sono io che non mi sono accorta di niente oppure il Governo in questo anno non ha fatto nulla” sul fronte della lotta alla Mafia “perché non mi risulta che abbia fatto proprio nulla”. E’ la denuncia di Alice Grassi, la figlia di Libero Grassi, l’imprenditore assassinato il 29 agosto 1991 da Cosa nostra per essersi opposto al pagamento del pizzo. “Siamo così ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Agosto : La fumata. Dopo tanto fumo nero - esce il bianco : oggi Mattarella incarica Conte per il Governo : oggi alle 9.30 Incarico a Conte: “Tocca a lui decidere su Di Maio” Il quirinale – Mattarella convoca il premier incaricato e gli affida il compito di trovare la quadra: dalla decisione sui vice all’equilibrio dei ministri di Fabrizio d’Esposito 12 anni Dopo di Marco Travaglio C’è un Fatto, di questa pazza crisi, che non era scontato: la standing ovation con cui la Direzione del Pd ha approvato per acclamazione il via libera di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Agosto : NEMICI MIEI. Il Governo delle differenze e diffidenze alta tensione : Giallorossi “Vicepremier o niente”. Le condizioni di Di Maio a Conte e Zingaretti Prima lo stop, poi la ripresa – Altri ostacoli nella trattativa per la nuova maggioranza: il segretario Pd vuole posti di peso, il leader 5 Stelle insiste per il ruolo a palazzo Chigi di Luca De Carolis e Wanda Marra Salsa Aurora di Marco Travaglio Noi, che siamo gente semplice, ci orientiamo con quattro bussole molto collaudate, che non ci hanno ...

Governo : Zanda - ‘Conte ha fatto passare leggi incostituzionali’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Conte, nel suo ultimo intervento al Senato, ha detto anche cose condivisibili. Però ha lasciato passare leggi persino incostituzionali”. Lo ricorda Luigi Zanda, tesoriere del Pd, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. L'articolo Governo: Zanda, ‘Conte ha fatto passare leggi incostituzionali’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Cancelleri (M5S) - ‘nessun accordo fatto - decisione spetta a elettori on line’ : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – ‘Nessun accordo è già stato fatto, ci sono trattative in corso sulla base dei 10 punti programmatici annunciati da Luigi Di Maio, ma niente è ancora stato deciso sul futuro del Governo. La decisione vera la prenderete voi col voto on line, preparatevi quindi”. E’ questo il succo di un messaggio indirizzato dal deputato 5stelle all’Ars Giancarlo Cancelleri agli iscritti M5S, attraverso ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Agosto : Il pagliaccio. Rivuole il Governo col M5S che ha appena rovesciato ed elogia di maio che gli dà del traditore : Fine consultazioni La trattativa sui 10 punti Il tempo scade martedì Il primo giro dei partiti al Colle si chiude con l’offerta di M5S a discutere di un patto di legislatura. Il Pd apre, Salvini vuole verificare se i gialloverdi non esistono più – La giornata – di Ilaria Proietti Mutande di ghisa di Marco Travaglio Che il Pd non fosse un partito, ma un manicomio, era noto, anche se dopo un anno passato a parlare di Salvini ...

Crisi di Governo - Bruxelles promuove Conte : "Ha fatto bene in un contesto difficile" : Il presidente del Consiglio europeo esprime apprezzamento per l'operato del premier dimissionario a livello internazionale...