Giuseppe Conte | il suo terrore segreto Perché il governo nasce già in crisi

Sondaggi politici Piepoli : crolla la fiducia in Salvini - Giuseppe Conte è il migliore : I Sondaggi politici danno ragione alla mossa del M5S di puntare su Giuseppe Conte come Premier del nuovo governo insieme al Pd, stando alle rilevazioni dell'istituto Piepoli pubblicate questa mattina su La Stampa, come riporta il quotidiano online Open di Enrico Mentana. In una nota a margine, l'autorevole giornale con sede a Torino sottolinea come il Sondaggio sia stato effettuato poche ore prima che Conte ricevesse dal Presidente della ...

Giuseppe Conte - il retroscena pazzesco : il colpo mortale nel giorno della fiducia - così lo fanno fuori : La grana vicepremier è tutta nelle mani di Giuseppe Conte. Se il Capo dello Stato Sergio Mattarella è disposto, come spiega un retroscena del Corriere della Sera, a dare "pareri preventivi" su 4 ministeri chiave (Economia, Interni, Esteri e Difesa), sarà il premier incaricato a dover trovare una med

Romano Prodi - il bacio della morte a Giuseppe Conte : "Gli auguro di durare più di me" : "Uno è sempre Contento di avere degli eredi, bisogna vedere cosa gli si lascia". Romano Prodi, ospite questa sera 29 agosto alla festa nazionale del Pd a Ravenna, ha risposto così quando gli è stato chiesto se il premier Giuseppe Conte sia davvero un suo erede politico. "La situazione è totalmente d

Matteo Salvini non incontrerà Giuseppe Conte : Giuseppe Conte prosegue rapidamente verso il bis. Prima i colloqui con Elisabetta Casellati e Roberto Fico, a seguire con il

Matteo Salvini - il colloquio riservato : "I dossier bloccati da Giuseppe Conte - così ora il Pd si prende tutto" : "Dire che Giuseppe Conte è organico al Pd è dire poco. Ed è questo l'incredibile. Se il Pd strappa anche il vicepremier, è un filotto mai visto: hanno tutto dopo aver perso tutte le elezioni. Con un governo che grida vendetta persino in confronto a quello di Monti. Capisco bene che i dem siano preoc

Che cos’è il Nuovo Umanesimo di cui parla Giuseppe Conte : Non è la prima volta che il premier Giuseppe Conte parla di "Nuovo Umanesimo" nei suoi discorsi. Ma cosa vuol dire con quest'espressione? Dal concetto di "humanitas" nei latini, fino al Rinascimento e poi alle teorie del filosofo della complessità, Edgar Morin, perché il concetto di Umanesimo è sempre attuale.Continua a leggere

Giuseppe Conte - il commissario Ue Oettingher conferma il golpe anti-Salvini : "Ora faremo il possibile" : Si scrive Conte-bis, si legge Mario Monti. La prova dell'euro-golpetto arriva direttamente dal commissario europeo al Bilancio, il falco rigorista tedesco Guenther Oettinger, che ha salutato con favore la prospettiva che in Italia si insedi un nuovo "governo pro-Europa", definendola un "buono svilup

Chi è Giuseppe Conte - il presidente incaricato da Mattarella per il governo PD-M5S : È iniziato ufficialmente il percorso verso Conte-bis: dopo la crisi di governo innescata in pieno agosto, il Movimento 5 Stelle e il PD hanno formato una nuova maggioranza in Parlamento. Il premier continuerà a essere Giuseppe Conte, che negli ultimi giorni ha ricevuto l'endorsement di Donald Trump a seguito del G7 di Biarritz. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su Giuseppe Conte: il curriculum accademico e professionale, l'attività politica, la ...

Giuseppe Conte premier bis : "Non sarà un governo contro - ma...". Prima bomba su Salvini : "Accetto l'incarico con riserva". Giuseppe Conte esce dallo studio del Capo dello Stato Sergio Mattarella e annuncia quello che tutti già sapevano, come da prassi istituzionale. Poi però il premier-bis, che nei prossimi giorni si sottoporrà al rito delle consultazioni con Pd, M5s e gli altri gruppi

Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico : Ha detto che "accetta con riserva" e tra poco terrà un breve discorso: la fiducia al nuovo governo potrebbe essere votata già la prossima settimana

Giuseppe Conte - il piano segreto. Altro che premier - la confidenza : vuole diventare il nuovo Romano Prodi : Si parte con la "amalgama" e si finisce con la "coalizione". Giuseppe Conte si tradisce in fretta. Un retroscena del Corriere della Sera riferisce come le ambizioni dell'ex avvocato del popolo non si esauriscano con il ruolo di "premier-bis". Resterà a Palazzo Chigi appoggiato dal M5s e sostituendo