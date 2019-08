Gf | Erica Piamonte sfoggia le curve in bikini | ma piovono critiche | Prova a

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Serena Granato L'ex gieffina ha pubblicato un post hot per i suoi followers, un gesto che però fa discutere molto Dopo aver fatto parlare di sé per via del suo legame instaurato con Taylor Mega tra le mura del Grande Fratello 16,continua a dividere l'opinione degli utenti sui social. Questa volta la biondissima ex gieffina fa discutere molto per un post hot condiviso sul suo profilo Instagram. "Oggi voglio andare al mare", è la volontà cheha riportato nella descrizione delle sue ultime due foto mostrate in rete, che la immortalano mentre è al mare e indossa un succinto, che lascia poco spazio all'immaginazione. Ma il corpo perfetto e la bellezza naturale del mare, immortalati nei due scatti-oggetto della polemica social in questione, sembrano non bastare a molti followers. Tanti, infatti, sono i commenti critici giunti sotto l'ultimo post della ...

TataCate : RT @chebellagioiaa: Avvistata Erica Piamonte che prega tutti i santi in paradiso affinché questa sia l'unica e sola sessione in palestra di… - TataCate : RT @chebellagioiaa: Che belle Erica e Taylor?? Una menzione speciale per il collo allungabile della Piamonte alla fine della storia ?? #gf16… - zazoomnews : Erica Piamonte in costume fa infuriare: “Basta mostrarlo sei vuota!” - #Erica #Piamonte #costume #infuriare: -