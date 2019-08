Andrea Delogu | instagram e il vero gentleman

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 30 agosto 2019)e il. «Vi prego di scusare l’interruzione. Di solito ho sempre chiuso io lo spettacolo. Quest’anno volevano impedirmelo. Ma ho deciso di ballare ugualmente con una nuova compagna, che è una grande ballerina, ma che soprattutto mi ha insegnato che si devono difendere gli altri senza preoccuparsi delle conseguenze. Grazie a lei ho capito che tipo di persona voglio diventare». Per molti di voi questa frase può non voler dir nulla, non far tornare in mente niente, ma per altri o per altre, quello che Patrick Swayze nei panni di Johnny Castle in Dirty Dancing riesce a trasmettere con quel discorso indossando un chiodo di pelle nero, una T-shirt nera e pantaloni a vita alta da ballo è l’inizio di un percorso di ricerca dell’uomo perfetto. Dell’uomo inteso come insegnante, amico, fidanzato, eroe e simbolo. Simbolo di un ceto sociale che in quegli anni (gli Anni 80) ...

Mustapha1508 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Riparte dal Lido di Venezia @stracultrai2 Live Show condotto da @andreadelogu @marcogiusti e @fabriggio - MontiFrancy82 : Riparte dal Lido di Venezia @stracultrai2 Live Show condotto da @andreadelogu @marcogiusti e @fabriggio… - andreadelogu : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Riparte dal Lido di Venezia @stracultrai2 Live Show condotto da @andreadelogu @marcogiusti e @fabriggio -