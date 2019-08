Open Arms | gip convalida sequestro ma la nave può tornare in mare | “Migranti trattenuti

Migranti : gip - ‘su Open Arms naufraghi privati della libertà contro la loro volontà’ (2) : (AdnKronos) – “In quel momento – dice il gip nel provvedimento di cui è in possesso l’Adnkronos – sussisteva l’iurgenza di provvedere, giustificativa della indifferibile adozione del sequestro da parte del pubblico ministero, avuto riguardo alle condizioni fisiche e psicologiche delle persone a bordo emerse in esito all’ispezione del 20 agosto e compiutamente descritte dai consulenti tecnici nelle ...

Open Arms - restituita la nave alla Ong. "Fumus del reato di sequestro di persona" : Per il magistrato non c'è stata invece "nessuna responsabilità dell'organizzazione e dell'equipaggio". E parla pure di "analogie" con la vicenda Diciotti per cui fu indagato Salvini"Migranti trattenuti indebitamente"

Migranti : gip - ‘su Open Arms naufraghi privati della libertà contro la loro volontà’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – Gli oltre cento naufraghi che si trovavano sulla nave spagnola Open Arms sono stati costretti a una “illecita e consapevole privazione della libertà personale”, “costretti a bordo per un apprezzabile lasso di tempo contro la loro volontà”. E’ quanto scrive il gip del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto nel provvedimento con il quale ha ...

Migranti : Gip convalida sequestro Open Arms ma dissequestro la nave : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – Il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha convalidato il sequestro della nave Open Arms disposto lo scorso 20 agosto dal Procuratore Luigi Patronaggio e dall’aggiunto Salvatore Vella ma nel contempo ha disposto il dissequestro della nave spagnola e la restituzione della stessa. La nave era stata sequestrata dalla Procura, dopo una ispezione a bordo. I magistrati ipotizzano il reato ...

Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – quindici Migranti dell'Open Arms sono stati trasferiti poco fa dall'Hotspot di Pozzallo e imbarcati sulla nave militare spagnola Audaz. A confermarlo all'Adnkronos è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

Tra gli sbarcati di Open Arms : "Vite a rischio? Stavano bene" : Fausto Biloslavo La giornata dei migranti: ping pong, calcetto e preghiere. "Quando l'Ong ci ha soccorso non stavamo affondando" Ping pong, calcio balilla e quando il caldo si attenua anche una partitella di calcio. Nell'hotspot siciliano di Pozzallo dove nella notte fra venerdì e sabato sono arrivati i 72 migranti sbarcati dalla nave della Ong spagnola Open Arms non c'è nessuno emaciato, sull'orlo del suicidio, malato come sembrava ...

