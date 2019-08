Manifestazione Salvini 19 ottobre a Roma “Non vi libererete di me”

Nuovo Governo Conte - Salvini : 'Ue voleva farmi fuori - a ottobre Manifestazione nazionale' : Giuseppe Conte è l'uomo designato a formare il Governo che sarà sostenuto da una maggioranza formata da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Un sodalizio che, per molti, rappresenta un sistema che aggira la possibilità delle elezioni, che probabilmente avrebbero decretato il successo alla Lega, e permette alle due forze di tutelare il posto dei rispettivi parlamentari in Parlamento. Una visione particolarmente critica che trova, ad ...

Salvini annuncia una grande Manifestazione a Roma per il 19 ottobre : Matteo Salvini annuncia una manifestazione di piazza contro il governo Pd-M5s. "Prepariamo a esserci a metà ottobre , a Roma . Il 19 ottobre penso a una grande giornata di orgoglio italiana", ha affermato durante una diretta Facebook. Un evento anticipato da altri incontri visto che il capo della Lega ha dato appuntamento ai suoi sostenitori il 15 settembre a Pontida, che non sarà solo un "appuntamento di partito" ma diventerà un "appuntamento di ...

Tav - Salvini : con M5S non siamo in sintonia.?Sabato Manifestazione di protesta in Val di Susa : «Sulla Tav non ho capito perché i 5 stelle un giorno dicono una cosa, un giorno un'altra. Io non sto al governo per fare regali ai francesi». Lo ha...