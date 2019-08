Le notizie di oggi (ore 19 - 30)

Fonte : agi

(Di giovedì 29 agosto 2019) CONTE PREMIER INCARICATO "GOVERNO NEL SEGNO DELLA NOVITÀ", M5S INSISTE PER IL VOTO SU ROUSSEAU Il presidente del Consiglio accetta con riserva e avvia le consultazioni: "Non sarà un governo 'contro' ma 'per' il bene dei cittadini, per modernizzare il Paese e rendere la nazione più competitiva, giusta, solidale, inclusiva". I pentastellati al premier: la nostra base merita lo stesso rispetto della direzione Pd, gli iscritti voteranno anche i candidati al Quirinale. LA LEGA SCEGLIE LA PIAZZA, MANIFESTAZIONE A ROMA IL 19 OTTOBRE Salvini: "Sarà una grande giornata di orgoglio italiano". Attacco a Conte: "È il primo iscritto del Pd". Orban gli scrive: "Non ti dimenticheremo, sei stato il primo a voler fermare i migranti". I MERCATI PROMUOVONO IL CONTE BIS: CALA LO SPREAD, VOLA LA BORSA Il differenziale chiude a 167 punti, tasso del decennale sotto l'1% al minimo storico, ...

SuperQuarkRai : Grazie per averci seguito durante questa stagione televisiva di #Superquark. La programmazione in Tv finisce oggi,… - Agenzia_Ansa : #Greta sbarca a New York dopo la traversata verde di 15 giorni #ANSA - Agenzia_Ansa : #clima #Greta è arrivata a #NewYork dopo la traversata verde sulla barca di Pierre Casiraghi. Polemiche su ritorno… -