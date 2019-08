Governo | incarico da Mattarella Conte lo ha accettato con riserva

Governo - Mattarella conferisce l'incarico a Conte : Alle 9.30 l'arrivo di Conte al Colle dove il Presidente della Repubblica gli conferirà l'incarico di formare il nuovo esecutivo

Governo - Conte sale al Quirinale per l’incarico. Guarda la diretta video : Parte il tentativo per il Conte 2. Mattarella ha convocato il premier uscente per oggi alle 9.30 al Quirinale. Gli affiderà l’incarico di formare un Governo in base all’intesa politica certificata nelle consultazioni da Cinque Stelle e Pd. I nodi ora riGuardano, più che il programma, i ruoli e il consenso interno, a cominciare dall’incarico di Di Maio e dal voto sulla piattaforma Rousseau. Segui la diretta tv L'articolo ...

Governo - la diretta – Conte atteso alle 9.30 da Mattarella per ricevere l’incarico e sapere quanto tempo avrà per formare la squadra : È il giorno di Giuseppe Conte. alle 9.30 è convocato al Quirinale per ricevere da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo Governo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd. All’ultimo giorno di consultazioni, Cinquestelle e democratici hanno trovato l’accordo, con il segretario Pd Nicola Zingaretti che per primo ha informato il Capo dello Stato di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

Governo - la diretta – Conte alle 9.30 da Mattarella per ricevere l’incarico : il primo compito sarà scogliere il nodo della vicepresidenza : È il giorno di Giuseppe Conte. alle 9.30 è convocato al Quirinale per ricevere da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo Governo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd. All’ultimo giorno di consultazioni, Cinquestelle e democratici hanno trovato l’accordo, con il segretario Pd Nicola Zingaretti che per primo ha informato il Capo dello Stato di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

Crisi di Governo : l’accordo - l’incarico a Conte e quello che verrà : «Un programma coeso come superamento del vecchio contratto di governo». A questo puntano M5S e Pd nel loro accordo che sta portando al Conte bis. Alle 9 e 30 il premier uscente è atteso al Quirinale per l’incarico come annunciato ieri sera dalla presidenza della Repubblica dopo la fine del secondo giro di consultazioni. Democratici e pentastellati hanno detto entrambi al presidente Mattarella di essere entrambi disponibili a un esecutivo guidato ...

Governo - Morra : “Voto su Rousseau dopo incarico a Conte? Condizioni diverse rispetto ad accordo Lega”. Richetti (Pd) : “Follia” : “Le Condizioni oggi sono diverse rispetto ad un anno fa, quando il voto sull’accordo con la Lega, si svolse prima che Giuseppe Conte venne incaricato di formare il Governo, ma a mio avviso noi dobbiamo sempre rispettare sia le regole della nostra Costituzione, sia le regole che come Movimento ci siamo dati. Per cui essendo noi dei portavoce, dobbiamo coinvolgere nel processo decisionale anche i nostri attivisti. Il Pd protesta? Loro ...

Governo - Mattarella pronto a incarico pieno o Governo di garanzia per il voto : Un incarico pieno o un incarico per un governo di garanzia che porti ordinatamente l'Italia a nuove elezioni. Questa è la via stretta sulla quale il Quirinale si sta muovendo in una...