Dramma in mare | trascinato via da una barca | Leonardo muore durante immersione a Brindisi

Dramma in vacanza : turista muore annegata mentre fa il bagno in mare : La tragedia a Sanremo, in località La Brezza. Vittima una donna milanese di 80 anni: inutili per lei i soccorsi

Dramma in vacanza - giovane napoletano 22enne muore in mare a Mykonos : Un Dramma ha lasciato in uno stato di vero e proprio shock l'intera periferia orientale della città di Napoli: un ragazzo di appena ventidue anni, Antonio Borrelli, ha infatti perso tragicamente la vita mentre si trovava in vacanza con i suoi amici a Mykonos, isola della Grecia molto ambita tra i giovani per la stagione estiva. La dinamica del decesso A quanto apprendiamo dalle prime testimonianze, secondo quanto riportato anche dalle autorità ...

Drammatico aumento del livello del mare nei prossimi decenni : ecco 2 scenari possibili - +82 cm entro il 2100 nella laguna di Venezia : Con uno studio che ha messo in correlazione le proiezioni climatiche per i prossimi anni con quelli dei movimenti della superficie terrestre lungo alcune coste del Mediterraneo negli ultimi 20 anni, i ricercatori hanno evidenziato un aumento certo del livello del mare, ipotizzando due scenari possibili. Il tema delle variazioni climatiche sta, sempre di più, concentrando l’attenzione dei ricercatori in tutti i settori delle geoscienze. Con lo ...

Aereo di linea Airbus 320 Istanbul-Catania con 100 passeggeri precipita in mare nello Jonio : scenario Drammatico a Reggio Calabria per l’esercitazione “Airsubsarex 2019” : Lo scorso 9 luglio il tratto di mare antistante il Comune di Brancaleone, sulla costa jonica della provincia di Reggio Calabria, è stato interessato da una complessa esercitazione di soccorso ad un Aereo incidentato in mare, denominata “Airsubsarex 2019”, dove è stata ipotizzata la situazione di un ammaraggio d’emergenza di un Aereo di linea Airbus 320, proveniente da Istanbul e diretto per Catania, con 100 persone a bordo. Contestualmente, al ...

Dramma a Francavilla al Mare - poliziotto di 35 anni si uccide lanciandosi dal balcone di casa : Tragedia nelle scorse ore in Abruzzo, dove un agente di polizia penitenziaria si è tolto la vita lanciandosi dal balcone di casa al secondo piano dello stabile in cui viveva. Il Dramma si è consumato nella tarda mattinata di mercoledì a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. La vittima è un agente di 38 anni che era in servizio presso il carcere della Dozza a Bologna ed era tornato a casa nella città adriatica in licenza. Subito dopo il ...