Come avvisare Apple di bug riscontrati su iOS

Fonte : chimerarevo

(Di giovedì 29 agosto 2019) Da quandoha deciso di aprire a tutti gli utenti la possibilità di provare in anteprima le versioni beta di iOS, la stabilità e l’accuratezza dei vari elementi del suddetto sistema operativo sono migliorate leggi di più...

GMontato : Per tutte coloro che l’ultima volta mi hanno minacciato di bloccarmi, uccidermi ecc ecc e mi hanno pregato di avvis… - Raffipaffy : @ksoo_smile Anxhe chi lo fa fa sentire in colpa e sbagliato chi non lo fa Ergo ognuno facesse come vuole ma uno può… - CriptovaluteITA : falso sia che, in realtà, tutto ciò viene regolato normalmente in dollari e, come abbiamo scoperto oggi, in oro. Or… -