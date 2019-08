Ambra e Kikò traguardo importante | “Favola non dura” | lui si arrabbia

Kikò Nalli - Ambra Lombardo ripensa all’insegnamento? Parla lei : Ambra Lombardo senza Kikò Nalli chiarisce: “Un lavoro non esclude l’altro” Ambra Lombardo, come ben noto, svolgeva la professione di insegnante, professione che ha momentaneamente abbandonato per dedicarsi esclusivamente al lavoro di modella. Poco fa, un utente della rete ha fatto notare alla compagna di Kikò Nalli che, data la sua formazione, sarebbe più adatta a diffondere il sapere che posare per qualche scatto. Ambra ha subito ...

Temptation Island Vip - iniziano le riprese : il gesto di Ambra e Kiko : Temptation Island Vip riprese: il gesto di Ambra Lombardo e Chicco Nalli Tutto pronto per la seconda edizione di Temptation Island Vip, condotta da Alessia Marcuzzi. Nelle prossime ore cominceranno in Sardegna, all’Is Morus Relais, le riprese delle sei puntate che andranno in onda su Canale 5 a metà settembre. Nei giorni scorsi sono state […] L'articolo Temptation Island Vip, iniziano le riprese: il gesto di Ambra e Kiko proviene da ...

Grande Fratello - Ambra e Kikò al limite : “Siamo persone - basta cattiverie” : Ultime notizie Grande Fratello: Ambra Lombardo e Kikò Nalli contro i detrattori Anche questa volta è successo. Kikò e Ambra hanno dovuto rispondere agli attacchi di alcuni detrattori. Questa volta l’hairstylist è stato accusato di usare solo frasi copia-e-incolla: non una Grande accusa, comunque, ma Ambra Lombardo è satura, non ne può più di chi […] L'articolo Grande Fratello, Ambra e Kikò al limite: “Siamo persone, basta ...

Ambra Lombardo parla dei figli di Kikò e Tina - poi ammette : “Ci sono rimasta male” : Grande Fratello, Ambra e Kikò stanno ancora insieme: le ultime news sulla coppia Ambra Lombardo e Kikò Nalli stanno ancora insieme e, seppure non si mostrino sempre insieme sui social, la loro storia procede per il meglio. Non postare foto e video di coppia per un po’ di tempo può allarmare i fan, come è […] L'articolo Ambra Lombardo parla dei figli di Kikò e Tina, poi ammette: “Ci sono rimasta male” proviene da Gossip e ...

Ambra e Kikò - amore a gonfie vele : "Insieme superiamo tutto" : Prosegue serenamente la relazione tra l'ex marito di Tina Cipollari, il parrucchiere Kikò, e Ambra, ex coinquilina del Grande Fratello che una volta uscita dalla Casa ha iniziato a far coppia fissa con l'hair-dresser romano.A qualche mese di distanza dall'inizio della loro relazione, l'amore tra i due sembrerebbe perdurare nel tempo, come testimoniato dai due anche tramite i loro profili Instagram:prosegui la letturaAmbra e Kikò, amore a ...

Kikò Nalli - Ambra Lombardo contro gli haters : “Frustrati e sfigati” : Ambra Lombardo senza Kikò Nalli: la dura replica agli haters Kiko Nalli ha promesso alla sua compagna di essere pronto a difenderla in ogni occasione, ma Ambra Lombardo sembra cavarsela benissimo anche da sola. Nelle scorse ore, infatti, la bella professoressa ha postato uno scatto che la ritrae in posa, in costume da bagno, in una bellissima location estiva. Il tutto accompagnato da una frase composta da lei. Un utente del web ha commentato ...

Ambra e Kikò superano tutto : “Le cicatrici non sono segni del dolore” : Ultime notizie Grande Fratello: Ambra e Kikò hanno superato momenti difficili Tutti vogliono sapere come realmente procede la relazione di Kikò e Ambra del Grande Fratello. Si sono conosciuti all’interno della Casa più spiata d’Italia e, da quel giorno, non si sono mai più lasciati. Sì, sappiamo bene che stanno insieme da poco tempo, ma […] L'articolo Ambra e Kikò superano tutto: “Le cicatrici non sono segni del ...

Kikò Nalli emozionato : “Grazie per avermi regalato Ambra Lombardo” : Grande Fratello, Kikò Nalli romantico: la dedica per Ambra Lombardo Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono sempre più innamorati. I due, oltre a condividere la vita privata, hanno iniziato anche ad accettare alcuni progetti lavorativi che li vedono collaborare fianco a fianco. Nelle scorse ore, infatti, la coppia nata al GF di Barbara d’Urso ha preso parte a un importante evento in Sicilia, terra della bella professoressa. Per ...

Kikò Nalli e Ambra sempre più innamorati : la confessione di lei : Ambra Lombardo e Kikò Nalli molto uniti. Lei: “L’amore nasce dai silenzi” Dal momento in cui Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono conosciuti nella casa più spiata dagli italiani si sono innamorati perdutamente. E anche fuori da quel contesto i due sono sembrati essere in questi mesi davvero indivisibili. Un sentimento che pare crescere di giorno in giorno viste le ultime parole scritte sui social da Ambra Lombardo riguardante ...

Kikò e Ambra ultime notizie : “Amore nasce da scusa ho sbagliato” : Grande Fratello news, la verità sul rapporto di Kikò e Ambra: i due ex gieffini non hanno voglia di nascondersi Ambra e Kikò del Grande Fratello stanno percorrendo uno dei periodi più belli della loro vita. Non avrebbero mai e poi pensato che il reality show di Canale 5 avrebbe permesso loro di incontrare l’anima […] L'articolo Kikò e Ambra ultime notizie: “Amore nasce da scusa ho sbagliato” proviene da Gossip e Tv.

Kikò Nalli sorprende Ambra Lombardo : “Sto cercando le parole giuste” : Grande Fratello, Kikò Nalli lascia Ambra Lombardo senza parole: il gesto inaspettato Kikò Nalli e Ambra Lombardo, contro ogni pronostico, dopo la loro esperienza al GF di Barbara d’Urso, sono più uniti che mai e sempre più innamorati. Qualche tempo fa, sul web, si è insinuato che tra i due sia giunta una profonda crisi di coppia, a causa della scelta di lei di rifarsi il seno. Nulla di più sbagliato e a provarlo è il diretto interessato ...

Grande Fratello - Kikò ad Ambra : “Non so come faccio a dirtelo” : Kikò e Ambra news: la crisi non c’è mai stata, l’amore è sempre più forte Si è parlato addirittura di crisi, ma Kikò e Ambra del Grande Fratello sono più uniti che mai e pronti a realizzare tutti i progetti futuri. E non ne hanno pochi. Per vivere appieno la loro storia d’amore, hanno fatto […] L'articolo Grande Fratello, Kikò ad Ambra: “Non so come faccio a dirtelo” proviene da Gossip e Tv.

“In crisi”. Kiko Nalli e Ambra Lombardo - dopo le chiacchiere ecco tutta la verità : Abbiamo sognato con lui. Quando Kikò Nalli è entrato nella Casa del Grande Fratello 16 desiderando di trovare l’amore, dopo il divorzio con Tina Cipollari, eravamo tutti con lui. Ambra Lombardo, invece, era fidanzata da poco e desiderava vivere un’esperienza diversa e vedere com’era il mondo dello spettacolo. Tra loro, però, nei primi giorni di convivenza è successo qualcosa. Kikò ha confessato di essere molto interessato ad Ambra, ma lei ha ...

Grande Fratello 2019 - Ambra Lombardo e la lite con Kikò Nalli : «Semmai per cose serie. Libera di fare come credo» : Dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello 2019 si era parlato di una lite fra Kikò Nalli, ex marito di Tina cipollari e la neo fidanzata Ambra Lombardo per via di un intervento di chirurgia estetica a cui si doveva sottoporre l’ex gieffina. Kikò ha già smentito dal suo profilo social e ora è la volta di Ambra. La lite non sarebbe mai avvenuta: “Io e Kikò non abbiamo mai litigato o comunque non riguardo l’evenienza di un mio ...