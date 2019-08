Zara Larsson sarebbe tornata single | dopo due anni con Brian Whittaker

Now You’re Gone di Tom Walker feat. Zara Larsson è lo strazio dell’amore finito (video - testo e traduzione) : Now You're Gone di Tom Walker arriva oggi, 19 luglio, in rotazione radiofonica. Il singolo è il quarto estratto dall'album What A Time To Be Alive, il disco d'esordio del cantautore britannico, dopo i brani Angels, My Way e Just You And I. Tom Walker, inoltre, ha già conquistato il pubblico italiano grazie al suo featuring con Marco Mengoni per il singolo Hola (I Say), tratto dall'album Atlantico. In questo nuovo singolo Tom ...