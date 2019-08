Stromboli : Tozzi - ‘evento simile a 3/7 - da monitorare colonna ceneri’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Questo evento è stato molto simile all’altro, con un’energia simile. Quello che può preoccupare è che questa colonna di ceneri così alta possa collassare di colpo, soprattutto alla base, e precipitare sui fianchi del vulcano come una colonna ardente ma in questo momento non abbiano ancora dati per poterlo dire”. Così il geologo e divulgatore Mario Tozzi all’Adnkronos dopo la ...