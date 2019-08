Ossa umane ritrovate ad Albarella | potrebbero essere di Isabella Noventa

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 28 agosto 2019)presumibilmentesono state rinvenute sulla spiaggia di(Rosolina). I resti, tra cui un femore e una mandibola, verranno presto esaminati dal medico legale incaricato dalla Procura, cui spetta il compito di estrarre il DNA per il confronto. Dopo il ritrovamento la Procura di Rovigo si è messa in contatto con la Procura di Padova.

EveryoneLeftYou : vennero ritrovati quattro nasi, pelle umana usata per rivestire lampade e sedie, teste umane appese come trofei, va… - RovigoOggi : Continuano i macabri rinvenimenti sulla spiaggia libera di Isola di Albarella - Marcegaglia Hotels & Resorts… - federicacaladea : RT @Morbilla_: per attirare i ragni altrove dovevamo preparare una prelibatezza di ossa umane guarnite di sangue Insomma @federicacaladea a… -