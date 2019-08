Neymar ne La Casa di Carta 3 | ecco le scene del cameo da monaco che non ama il calcio

La Casa di Carta 3 - il cameo a sorpresa di Neymar (Video) : La terza parte de La Casa di Carta è stata distribuita da Netflix poco più di un mese fa ed i numerosissimi fan della serie tv (ad oggi, sono 34 milioni gli abbonati al servizio streaming nel mondo che hanno visto la serie) hanno già visto e "digerito" tutti i colpi di scena che il Professore (Álvaro Morte) e la sua banda hanno affrontato nei nuovi episodi.In attesa della quarta parte della serie (la cui data di uscita non è ancora stata ...

La Casa di Carta 3 - Neymar arriva in un cameo nel sesto e ottavo episodio : La Casa di Carta, Neymar arriva nella serie in un cameo aggiunto a posteriori nel sesto e ottavo episodio della terza stagione. Una notizia che ha dell’incredibile arriva da uno dei calciatori più amati del mondo, Neymar, che in attesa di scoprire il suo futuro professionale, sui suoi social ha dichiarato di aver realizzato il suo sogno: partecipare nella sua serie preferita, La Casa di Carta. Con questo video: Eu pude realizar meu ...

