LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 28 agosto Iniziano le finali | Trajdos sconfigge Liao

(Di mercoledì 28 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12 Tentativo di soffocamento di Vermeer a 30 secondi dal termine. 12.12 Vermeer passa avanti 1-0 con una presa al tappeto 12.11 Annullato il punto al review. Siamo di nuovo 0-0 a 1:30 12.11 Punto per Bold, ma era in attacco Vermeer. Forse sarà rivisto. Mancano 1:49 12.10 Ancora Vermeer all’assalto, ma Bold resiste 12.09 Quasi strangolamento della Vermeer che prendere per il bavero Bold! Siamo a 3:00 12.08 Parte forte Vermeer, subito all’attacco la numero 8 dal ranking mondiale 12.07 Secondo combattimento del Final block: Bold (Mng)-Vermeer (Ola) -63kg. Secondo ripescaggio 12.05 Ippon pere vola al successo! Per la tedesca ora finale per il bronzo. 12.03passa avanti 1-0 a 2:56 con una mossa a sorpresa 12.01 Si inizia con il ripescaggio dei -63kg donne. Yu-Jung(KOR) contro(GER) 12.00 Si ...

