Fonte : wired

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Buone notizie, o perlomeno ottime premesse, per lo sviluppo di nuovi veicoli di esplorazione spaziale: si è conclusa con un successo quasi impeccabile la sperimentazione del prototipo di, ilsviluppato dalla compagnia SpaceX diche farà da base per un futuro modello di astronave già battezzato Starship. (gif ricavata da video SpaceX/YouTube) La corretta esecuzione del– avvenuto nel pomeriggio di ieri in Texas, che corrisponde al pieno della notte qui in Italia – è stata definita dalla stampa internazionale come “un grande balzo”. Espressione che pare azzeccata, sia perché in effetti la traiettoria seguita dal prototipo è stata un salto alto 150 metri, sia perché (richiamando la celebre frase di Neil Armstrong al momento dello sbarco sulla Luna) si tratta di uno degli avanzamenti chiave di quest’anno per quanto riguarda ...

MilanoCitExpo : Il lancio di prova di Starhopper, il nuovo razzo di Elon Musk #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - LaStampaTech : I tempi lunghi del lancio sul mercato, la querelle americana di Huawei e un prezzo di listino un po’ troppo elevato… - LaStampa : I tempi lunghi del lancio sul mercato, la querelle americana di Huawei e un prezzo di listino un po’ troppo elevato… -