Greta Thunberg | l’arrivo a New York dopo la traversata per il clima | “Terra! Vedo le luci”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) “Terra!le luci di Long Island e NewCity“. Così l’ambientalista, su Twitter, ha annunciato il suo arrivo a Newlaoceanica a bordo della Malizia II di Pierre Casiraghi. La 16enne, infatti, ha deciso di raggiungere via oceano il summit dell’Onu sul, che si terrà il 23 settembre, con un viaggio a zero emissioni dal Regno Unito agli Stati Uniti. Land!! The lights of Long Island and NewCity ahead. pic.twitter.com/OtDyQOWtF5 —(@) August 28, 2019 La barca della giovane paladina dei “Fridays for Future”,aver affrontato momenti di condizioni meteo avverse, è ora in prossimità delle coste statunitensi. Nelle prossime ore, a dare il benvenuto alla giovane attivista svedese presso il ponte Verrazzano, ci sarà l’Onu con una piccola flotta di 17 barche a vela, una per ciascun obiettivo dello ...

