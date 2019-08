Tutti appesi a Rousseau Di Maio | Agli iscritti ultima parola sul Governo

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) Al grido de “glial Movimento 5 stelle hanno e avranno sempre l’” Luigi Discrive sul blog delle Stelle che l’intera delicatissima operazione “Conte-bis” è condizionata al via libera della piattaforma.Il capo politico M5s interviene così a fugare i tanti dubbi della base sulla consultazione online, chiesta a gran voce da alcuni importanti esponenti interni, come Max Bugani, e messa in dubbio in ultimo da Giancarlo Giorgetti, sottosegretario uscente alla Presidenza del Consiglio, che stasera aveva detto che “i 5 Stelle hanno timore di votare sulla piattaformaper paura che la base lo smentisca categoricamente”. Un modo per Dianche per mettere a tacere, in caso di voto favorevole, i malumori della base, che si è fatta sentire con forza per contestare l’intesa con i ...

