Terrore sul volo Sharm-Napoli | i passeggeri arrivano a Capodichino | «Non lo

Si addormenta sul materassino e si risveglia a largo - Terrore per una bambina nel Palermitano : Una bambina si addormenta sul materassino spinta dalla deriva e viene recuperata a circa due miglia. La vicenda è accaduta questa mattina in provincia di Palermo, nel mare di Trabia. Come riporta La Voce di Bagheria, sono stati veri momenti di terrore per una bambina di 13 anni che si è ritrovata a largo, distante dalla costa, dopo essersi addormentata sopra un materassino. La piccola è stata recuperata a largo della costa di Trabia, nella ...

Botte e insulti in alta quota - rissa tra l’equipaggio dell’aereo che abbandona la cabina di pilotaggio - Terrore tra i passeggeri : Una furiosa lite tra i componenti dell’equipaggio di un aereo della compagnia nazionale indiana Air India è scoppiato all’improvviso in cabina di pilotaggio. Sembra che a scatenare il tutto sia stata una hostess che ha accusato i due piloti di averla molestata. Prima i componenti dell’equipaggio si sono insultati pesantemente, poi sono passati alle vie di fatto. La lite è successa quando l’aereo era in viaggio tra New Delhi e Sharjah ...

Matteo Renzi - il retroscena sul Terrore dentro M5s e Pd : "Ma ci possiamo fidare o no?" : Il Movimento 5 Stelle ha smentito che sia stato Luigi Di Maio ha telefonare a Nicola Zingaretti per iniziare la trattativa con il Pd per formare un governo. Il Corriere della Sera riporta i colloqui tra gli "sherpa" dem e grillini e una domanda, cruciale, che potrebbe far capire la piega che prender

Terrore a Fiumicino - frammenti di un aereo cadono sulla città : gravi danni - sfiorata la strage [FOTO e DETTAGLI] : frammenti di un aereo della compagnia Norwegian, atterrato in emergenza al Leonardo da Vinci, sono caduti su tetti ed alcune auto nella zona di Fiumicino, subito dopo il decollo dall’aeroporto. Fortunatamente, e casualmente, non ci sono stati feriti ma alcuni veicoli e tetti di abitazioni adiacenti alla zona dell’Aeroporto sono stati danneggiati nella zona di Isola Sacra. Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione ...

“Morto Hamza bin Laden” - dicono media Usa. Il Principe del Terrore cresciuto in al-Qaeda con taglia da un milione di dollari sulla testa : L’intelligence Usa ha ottenuto informazioni secondo cui Hamza bin Laden, il figlio del fondatore di al-Qaeda e considerato il possibile futuro Sceicco del Terrore alla guida de La Base, è morto. A riportarlo è la Nbc citando tre diversi dirigenti Usa che, però, non hanno fornito dettagli sul luogo e sulle modalità della morte, né se l’uccisione sia avvenuta per mano degli Stati Uniti, visto che con ogni probabilità il 30enne Principe ...

Terrore a Rio de Janeiro - grande onda si abbatte all’improvviso sulla spiaggia : bagnanti in fuga - genitori si precipitano a salvare i bambini [FOTO e VIDEO] : Momenti di Terrore per i bagnanti di una spiaggia di Rio de Janeiro. Centinaia di persone si stavano godendo il sole e la sabbia della spiaggia Praia do Forte a Cabo Frío, quando sono stati sorpresi da una grande onda. Nelle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nel video in fondo, i terrificanti momenti in cui la gente è stata costretta a fuggire per mettersi in salvo dalla grande onda. Tantissime le persone ...

Maltempo - Terrore sulle Dolomiti : frana investe motociclisti : Nubifragio alle 16 di oggi, 26 luglio 2019, ha dato il via a movimenti franosi sulla strada per passo Pordoi, ad Arabba, e quella del Valparola, a Cortina. Ieri un temporale ha causato...

Momenti di Terrore sul volo del Palmeiras : vento troppo forte - l’aereo non riesce ad atterrare a Mendoza : Momenti di paura sul volo che avrebbe dovuto portare il Palmeiras a Mendoza (Argentina) per la partita di Copa Libertadore contro il Godoy Cruz: il vento troppo forte ha impedito per 2 volte l’atterraggio I giocatori del Palmeiras se la sono vista brutta, specialmente con il ricordo della tragedia della Chapecoense ancora troppo vivo nella mente di tutti i brasiliani. Scene di panico sull’aereo che avrebbe dovuto portare la ...

Boston - esplode un caricabatterie sul volo New York-Londra : fiamme e Terrore sull'aereo FOTO e VIDEO : esplode un caricabatterie, fiamme e panico su un aereo in volo sull'Oceano Atlantico. Un incendio a bordo di un volo intercontinentale Virgin Atlantic da New York a Londra ha costretto a un...

Annabelle 3/ Terrore in sala ma anche sul set : episodi inquietanti durante le riprese : Annabelle 3 è da ieri nelle sale cinematografiche: ecco una serie di episodi inquietanti accaduti durante le riprese del film

Terrore a Stromboli - esplosione sul vulcano : «Turisti in fuga si tuffano in mare». Colonna di fumo nero : Paura a Stromboli, dove una serie di violente esplosioni sono state registrate dall'Ingv di Catania dal cratere del vulcano: due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco, dove la...