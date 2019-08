Serie A | record di presenze allo stadio all’esordio

Serie A - partenza record : media di oltre 26 mila spettatori - mai così negli ultimi 15 anni! : La Serie A TIM 2019/2020 parte stabilendo un record nelle presenze allo stadio. Mai, dall’introduzione del format a 20 squadre nella stagione 2004/2005, era stato superato il tetto delle 26 mila presenze medie a partita nella prima giornata di campionato. Ed estendendo il confronto su arco temporale si rafforza il primato: da dieci anni, in qualsiasi turno di campionato disputato ad agosto, non veniva raggiunta la soglia di 26.140 ...

Serie A - tanta voglia di campionato. Assalto agli stadi italiani : abbonamenti da "record" : Passando in rassegna le notizie sugli abbonamenti per l' imminente Serie A, suonerà come un ritornello la parola "record". Più o meno ovunque, le tessere stagionali per lo stadio stanno toccando numeri eccezionali, soprattutto in relazione all' idea per cui la Serie A è decadente, come lo sono molti

Il Giornale : I record da battere in Serie A. Ci sono anche Ancelotti e Mertens : Sul Giornale tutti i record che potrebbero essere battuti nel nuovo campionato. Buffon versus Paolo Maldini Se Sarri applicherà il turnover e Szczesny gli lascerà spazio, Gigi Buffon potrà battere il record di presenze in serie A sottraendolo a Paolo Maldini. Gli basterebbero 7 presenze per eguagliare il record assoluto di partite in A (647) dell’ex capitano e attuale direttore tecnico del Milan. Che però, scrive Il Giornale, le ha giocate tutte ...

Serie A al via - Cristiano Ronaldo a caccia del record di Higuain : Inizia la stagione di Serie A, un campionato che si preannuncia emozionante. Un sicuro protagonista si candida ad essere Cristiano Ronaldo, nella sua prima stagione in Italia il portoghese ha realizzato 21 gol ed il quarto posto nella classifica portoghese, secondo i bookmakers CR7 può migliorare facilmente questo risultato nella prossima stagione, i Sisal Matchpoint fissano innanzitutto il traguardo “facile”, i 26 gol ...

La Serie Samsung Galaxy Note 10 fa segnare subito pre-ordini record : Tutto è ormai pronto per l'esordio ufficiale sul mercato della serie Samsung Galaxy Note 10 e i primi dati sui pre-ordini fanno ben sperare il produttore L'articolo La serie Samsung Galaxy Note 10 fa segnare subito pre-ordini record proviene da TuttoAndroid.

CorSport : Icardi potrebbe far raggiungere alla Serie A il record di spese sul mercato : A circa 20 giorni dalla chiusura del mercato estivo, in serie A ci sono già trasferimenti per un miliardo di euro. C’è ancora tempo, scrive il Corriere dello Sport, per superare il record di investimenti stabilito l’anno scorso: 1.280 milioni bruciati dall’1 luglio al 17 agosto. Un segno del fatto che i club italiani sono tornati ad investire e che i top player non sono indifferenti alla piazza italiana. Ad esempio, De Ligt, inseguito da ...

Serie A - è boom abbonamenti : record per l’Udinese - 2000 tessere in 3 ore per l’Atalanta : Quota 13.454 abbonamenti. Un dato storico che sancisce il record di tessere vendute da quando è stata costruita la Dacia Arena. Lo comunica l’Udinese al termine della quarta fase della campagna “Nel tuo DNA”. “Il dato è largamente superiore a quello di chiusura dell’analoga fase dello scorso anno quando, prima della proroga, le tessere staccate erano state 12.193. Addirittura, i numeri sono già superiori ...

Cosa resterà di Orange Is the New Black? Le riflessioni del cast sul lascito della Serie e i suoi numeri da record : Orange Is the New Black termina con una settima stagione a base di lacrime e tenerezza, ma l'impronta del suo passaggio rimarrà visibile ancora a lungo. Le detenute di Litchfield, infatti, riportano all'attenzione degli spettatori una lunga serie di temi di scottante attualità, non soltanto per gli Stati Uniti ma per tutto il mondo occidentale. Dal sovrappopolamento delle carceri alle difficili condizioni di vita dei detenuti, dalle ...

Ciclismo - Italia da record : la Nazione più rappresentata nel World Tour - 53 azzurri nella Serie A del pedale. Superato il Belgio : Jacopo Mosca è un nuovo corridore della Trek-Segafredo. Occasione di lusso per il 25enne piemontese, professionista dal 2017, che un anno fa rimase a piedi dopo due stagioni con la Wilier Triestina. Quest’anno ha accettato l’offerta della Continental D’Amico UM Tools ed è riuscito a guadagnarsi la maglia di una delle formazioni di riferimento del World Tour, la stessa squadra in cui Vincenzo Nibali militerà il prossimo ...

La Serie tv Chernobyl batte ogni record ma arriva alle spalle di Gomorra : i risultati spingeranno verso il rinnovo? : Sono grandi numeri quelli messi insieme dalla serie tv Chernobyl in queste settimane. La mini serie HBO ha conquistato prima gli Usa e le recensioni l'hanno piazzata subito ai primi posti nelle classifiche di gradimento superando in punteggio anche l'ultima (e deludente per alcuni) stagione de Il Trono di Spade. Al suo arrivo in Italia le cose non sono cambiate, anzi. Chernobyl è diventato un vero e proprio fenomeno culturale. In tutto il mondo ...

Chernobly - Serie europea Sky più vista di sempre. Ascolti record per episodio finale : Si è chiusa ieri con numeri record la serie Sky Original “CHERNOBYL”: l’ultimo episodio, in onda su Sky Atlantic, è stato visto finora da quasi 600 mila spettatori medi. La serie prodotta da Sky e HBO è stata apprezzata non solo dalla critica che l’ha eletta all’unanimità come la migliore serie dell’anno, ma anche dal pubblico che nei sette giorni su Sky è più che ...